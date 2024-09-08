Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс

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Американский предприниматель Илон Маск объявил планируемую дату первой высадки человека на Марс. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
По словам Маска, SpaceX запустит свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение двух лет. Если миссия окажется успешной, пилотируемые полеты начнутся еще через два года. После этого, по его мнению, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. По его оценкам, самодостаточные города будут построены на Марсе примерно через 20 лет.
Маск также рассчитывает, что в конце этого десятилетия звездолеты будут доставлять людей и грузы на Луну.
Ранее Илон Маск заявлял, что человечество должно осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал строить базы на Луне и города на Марсе. По его мнению, человечество должно «существовать среди звезд».
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Маск также рассчитывает, что в конце этого десятилетия звездолеты будут доставлять людей и грузы на Луну.
Ранее Илон Маск заявлял, что человечество должно осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал строить базы на Луне и города на Марсе. По его мнению, человечество должно «существовать среди звезд».
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Александр Климов