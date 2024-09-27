Что делать, если чихнул в скафандре, рассказал космонавт Кононенко

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
В скафандре для выхода в открытый космос есть специальное устройство, которое помогает чихнуть. Об этом рассказал командир отряда космонавтов России Олег Кононенко в ходе пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
«А что человеку делать — втягивай обратно! А если говорить серьезно, то у нас для этого есть вальсальва», — передает слова Кононенко ТАСС.
Вальсальва — это устройство для сброса давления, которое есть в шлемах космических скафандров и водолазных костюмов. Оно выравнивает давление в ушах в случае его резкого изменения, такого как чих, например.
Ранее космонавт Олег Кононенко с борта МКС поздравлял жителей России с Днем государственного флага, который отмечается 22 августа. Кононенко является обладателем исторического рекорда — он стал первым, кто суммарно провел в космосе тысячу суток.
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Вальсальва — это устройство для сброса давления, которое есть в шлемах космических скафандров и водолазных костюмов. Оно выравнивает давление в ушах в случае его резкого изменения, такого как чих, например.
Ранее космонавт Олег Кононенко с борта МКС поздравлял жителей России с Днем государственного флага, который отмечается 22 августа. Кононенко является обладателем исторического рекорда — он стал первым, кто суммарно провел в космосе тысячу суток.
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Лия Мурадьян