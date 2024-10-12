NASA запустит аппарат к спутнику Юпитера

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после 14 октября запустит аппарат к спутнику Юпитера Европе, чтобы установить, есть ли там условия для жизни. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что запуск миссии Europa Clipper будет осуществлён с пускового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Для запуска будет использована тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy от американской компании SpaceX.
Напомним, что спутник Европа является одним из четырёх крупнейших спутников Юпитера, который был открыт Галилео Галилеем ещё в XVII веке. Поверхность спутника покрыта льдом, под слоем которого находится многокилометровый океан из жидкой воды. Этот водоём производит обмен газами и минералами со льдом на поверхности и содержит в себе водород. Всё это способно поддерживать жизнь микроорганизмов.
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Анастасия Чинкова