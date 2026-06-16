Наша общая задача — научить педагогов работать с талантами — Кравцов

16 июня 2026, 11:11

Фото: istockphoto/Smederevac

В образовательном центре «Сириус» 15 июня под председательством главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова прошел стратегический семинар-совещание, объединивший руководство ведомства, представителей Образовательного Фонда «Талант и успех» и ректоров ведущих педагогических вузов страны. Ключевой темой встречи стало формирование новой научно-педагогической школы для работы с одаренными детьми.





Среди перспективных направлений также обсуждалось международное взаимодействие. Успешным примером названо сотрудничество с Казахстаном, где по модели «Сириуса» создается инфраструктура в Астане и Алма-Ате, а казахстанские педагоги уже проходят повышение квалификации и обучаются в магистратуре по программе «Лидеры научно-технологического образования».





«Наша общая цель — научить педагогов работать с талантами, заметить их и раскрыть. Именно такие наставники вокруг себя сформируют среду, где каждый ребенок сможет проявить свой потенциал», — сказал Кравцов.