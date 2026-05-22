Минпросвещения объявило конкурс на пять именных стипендий для педагогов
Студенты с высокими достижениями в педагогическом образовании могут подать заявки на конкурсный отбор для получения именных стипендий имени А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского и Н.М. Карамзина на 2026/27 учебный год. Организатор конкурса — Минпросвещения России, оператор — Волгоградский государственный социально-педагогический университет, сообщает Министерство образования Московской области.
Комиссия принимает к рассмотрению достижения претендентов за год, предшествующий назначению стипендии: с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года. Конкурс не смогут пройти студенты, которые завершают обучение в 2026 году. Отбор продлится до 15:00 по московскому времени 1 июля 2026 года.
Победителей утвердит приказ Минпросвещения России. Подробную информацию ведомство опубликует на своём официальном сайте. С полным перечнем документов и условиями отбора можно ознакомиться по ссылке.
Минпросвещения запустило программу именных стипендий для студентов педагогических направлений в 2025 году. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул: программа поддерживает талантливую молодёжь, мотивирует будущих педагогов и повышает престиж профессии учителя. Конкурсная комиссия отберёт по десять студентов для каждой из пяти стипендий. Размер выплаты — 15 тысяч рублей ежемесячно в течение года.
В настоящее время Минпросвещения России учреждает 36 педагогических вузов.
Читайте также: