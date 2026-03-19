Нашествие агрессивных клещей-мутантов зафиксировали на юге России
Южные регионы России столкнулись с нашествием гигантских клещей рода Hyalomma, чьё поведение специалисты называют аномальным. Биолог Дмитрий Сафонов сообщил в беседе с aif.ru, чем они опасны и можно ли от них защититься.
В отличие от обычных лесных клещей, которые скрытно поджидают добычу, Hyalomma ведут себя как агрессивные хищники. Они способны обнаружить человека или животное издалека и активно преследовать его, развивая значительную скорость.
Их можно отличить по крупным размерам и характерным жёлтым полосам на лапках, напоминающим рисунок зебры. Эти клещи обладают удивительной выносливостью: они переносят экстремальные температуры и могут долго обходиться без питания.
Основная угроза заключается в том, что Hyalomma устойчивы к большинству традиционных репеллентов, давно применяемых для защиты от лесных клещей. Кроме того, они являются переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки — серьёзного вирусного заболевания с высоким уровнем смертности.
К 2026 году ареал обитания этих клещей значительно увеличился. Они предпочитают сухие, жаркие степные районы. В зоне риска находятся Волгоградская, Ростовская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа и Калмыкия. Сафонов предупреждает: пока «клещ-мутант» встречается только на юге России, но хиаломмы стремительно распространяются и уже достигли Европы.
