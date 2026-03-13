Нашествие енотов в Германии: власти идут на крайние меры

13 марта 2026, 05:22

Bild: в Германии предлагают ввести вознаграждение за отстрел енотов

Фото: iStock/Wirestock

Немецкий депутат Сара Швайцер выступила с инициативой ввести денежное вознаграждение за массовый отстрел енотов. Такую статью опубликовала газета Bild.