Нашествие енотов в Германии: власти идут на крайние меры
Bild: в Германии предлагают ввести вознаграждение за отстрел енотов
Немецкий депутат Сара Швайцер выступила с инициативой ввести денежное вознаграждение за массовый отстрел енотов. Такую статью опубликовала газета Bild.
По словам политика, в последние годы количество этих животных резко возросло, что создает угрозу для выживания других видов птиц и животных. Швайцер охарактеризовала ситуацию как «экологическую катастрофу».
Издание обратилось к статистической информации и выяснило, что за последние десять лет число енотов, убитых местными охотниками, увеличилось более чем в два раза — с 116 068 до 284 220 особей. Однако даже это не помогает в борьбе с популяцией животных.
