Студент забил насмерть камнями леопарда по пути за молоком

Студент в одиночку одолел леопарда по пути за молоком в Индии

Фото: istockphoto/Kanujan Singarajah

В индийской деревне Сарли 18-летний студент Правеш Шарма сумел в одиночку отбиться от леопарда. Об этом сообщает Hindustan Times.