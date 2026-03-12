Студент забил насмерть камнями леопарда по пути за молоком
В индийской деревне Сарли 18-летний студент Правеш Шарма сумел в одиночку отбиться от леопарда. Об этом сообщает Hindustan Times.
По данным издания, юноша вышел за молоком, когда на него внезапно напал хищник. Шарма среагировал мгновенно, голыми руками он удерживал леопарда так, чтобы тот не смог добраться до шеи. Оглянувшись, он заметил рядом камни, поднял их и около десяти минут наносил удары по морде и лапам животного, пока то не погибло.
В схватке студент получил травмы рук, ног и лица. Его доставили в больницу, оказали помощь и в тот же день отпустили домой. Позже к нему приехали сотрудники лесного департамента и отметили его смелость.
Отмечается, что за последнюю неделю в Сарли это уже второй случай нападения леопарда. 6 марта зверь атаковал мотоциклиста.
