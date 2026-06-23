Ребенок едва не задохнулся из-за спрея от комаров
Полуторагодовалый мальчик перестал дышать после того, как рядом с ним распылили аэрозоль от насекомых. Об этом пишет Mash Batash.
На городском пляже в Учалах произошел инцидент: мать ребенка использовала репеллент, что вызвало у малыша сильный спазм. Ему потребовалась срочная медицинская помощь.
Никто, кроме женщины по имени Олеся, не пришел на помощь. Она быстро оценила ситуацию и предприняла необходимые меры: постучала пострадавшему по спине и сделала искусственное дыхание.
Благодаря её действиям дыхательные пути малыша были освобождены, и он пришел в себя. Позже он продолжил играть на пляже. Прибывшие медики подтвердили, что его состояние стабилизировалось.
Олеся поделилась, что не растерялась в критический момент благодаря своему опыту. Когда-то её собственный ребенок подавился едой, и с тех пор она изучала правила первой помощи. Эти знания помогли ей спасти чужого малыша.
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