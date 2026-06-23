Ребенок едва не задохнулся из-за спрея от комаров

23 июня 2026, 18:36

В Башкирии спасли ребенка, который перестал дышать, вдохнув репеллент

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Полуторагодовалый мальчик перестал дышать после того, как рядом с ним распылили аэрозоль от насекомых. Об этом пишет Mash Batash.