Биохимик предупредила о влиянии фастфуда на работу мозга

23 июня 2026, 21:05

Частое употребление фастфуда может ускорять снижение когнитивных функций

Фото: Istock / SeventyFour

Чрезмерное увлечение фастфудом способно негативно сказаться на работе мозга и умственных способностях человека. Об этом NEWS.ru рассказала биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.





По словам эксперта, особую опасность представляют ультрапереработанные продукты — бургеры, чипсы, сладкие газированные напитки и промышленная выпечка. Такая пища содержит большое количество насыщенных жиров, сахара, соли и пищевых добавок, но при этом бедна веществами, необходимыми для нормальной работы мозга.



Дивинская сослалась на исследование с участием более 10 тысяч человек, которое показало связь между высоким потреблением фастфуда и ускоренным снижением когнитивных способностей.





«У тех, кто получал из фастфуда большую долю суточных калорий, когнитивное снижение за восемь лет наблюдения происходило быстрее. Скорость глобального снижения умственных функций оказалась на 28% выше, а исполнительных функций — на 25% выше», — отметила специалист.