Биохимик предупредила о влиянии фастфуда на работу мозга
Чрезмерное увлечение фастфудом способно негативно сказаться на работе мозга и умственных способностях человека. Об этом NEWS.ru рассказала биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
По словам эксперта, особую опасность представляют ультрапереработанные продукты — бургеры, чипсы, сладкие газированные напитки и промышленная выпечка. Такая пища содержит большое количество насыщенных жиров, сахара, соли и пищевых добавок, но при этом бедна веществами, необходимыми для нормальной работы мозга.
Дивинская сослалась на исследование с участием более 10 тысяч человек, которое показало связь между высоким потреблением фастфуда и ускоренным снижением когнитивных способностей.
«У тех, кто получал из фастфуда большую долю суточных калорий, когнитивное снижение за восемь лет наблюдения происходило быстрее. Скорость глобального снижения умственных функций оказалась на 28% выше, а исполнительных функций — на 25% выше», — отметила специалист.Эксперт пояснила, что исполнительные функции отвечают за планирование, принятие решений, концентрацию внимания и способность переключаться между задачами. Поэтому чрезмерное употребление сладких и ультрапереработанных продуктов может отражаться на памяти, речи и скорости обработки информации.
Среди возможных причин такого влияния ученые называют хроническое воспаление, нарушения микрофлоры кишечника, окислительный стресс и воздействие насыщенных жиров на отделы мозга, отвечающие за мышление и самоконтроль.
При этом Дивинская подчеркнула, что прямая причинно-следственная связь пока окончательно не доказана. Однако большинство научных работ указывают на устойчивую связь между высоким потреблением фастфуда и ухудшением когнитивных показателей.
По словам специалиста, имеющихся данных уже достаточно, чтобы внимательнее относиться к своему рациону, особенно в периоды повышенных умственных нагрузок.