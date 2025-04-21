Наследственное дело открыли после смерти Евгении Добровольской

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Начато наследственное дело после смерти актрисы Евгении Добровольской. Нотариусы оформляют все документы, чтобы распределить имущество среди наследников артистки, сообщает РИА Новости.
В Федеральной нотариальной палате объяснили, что несовершеннолетние родственники тоже участвуют в подобных делах, за них действуют их законные представители — родители или опекуны. С 14 до 18 лет ребёнок уже сам подаёт заявление при обращении к нотариусу, но с согласия своих законных представителей.
Напомним, что у Евгении Добровольской остались три взрослых сына и 15-летняя дочь.
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Анастасия Чубина