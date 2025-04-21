Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест

Около 12 лет ведущий Дмитрий Шепелев работал на Первом канале. До марта 2020 года он вёл шоу «На самом деле», а затем неожиданно объявил об уходе в личном блоге. Тогда ведущий объяснял, что хочет двигаться дальше и отдать все свои силы другим проектам. Спустя пять лет Шепелев всё так же не желает раскрывать причины, подтолкнувшие его к уходу, но сейчас с бывшим руководством Дмитрий не контактирует.