Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест

Тимур Ермеев (Фото: Instagram*/timureremeev)
В век технологий стало легче выяснять кто отец или родственник того или иного человека. Как всего один ДНК-тест изменил жизнь российских звезд, читайте в материале «Радио 1».
Тимур Еремеев и Карина МишулинаАктер Тимур Ермеев, известный благодаря сериалу «отель Эллион» неожиданно появился в жизни дочери известного советского актера Спартака Мишулина Карины. Ермеев заявил, что является сыном Спартака. Жизнь Карины стала меняться в худшую сторону: ее мама перенесла инсульт, саму девушку попросили уйти из театра. У молодого человека карьера наоборот пошла в гору. Его приглашали на различные шоу, предлагали работу. Он заявлял, что не претендует на имущество отца и славу. Карина вела с ним борьбу, результаты теста она оспаривала в суде, по некоторым данным даже незаконно брала биоматериал Тимура для теста. Эта история привлекла на них волну ненависти от следивших за ситуацией.
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Артем Терехов и Лилия ЕремееваВ 2019 году Артем Терехов, который сыграл в сериале «Кадетство», согласился на публичный тест-ДНК на отцовство. Дело в том, что его преследовала подруга из прошлого, которая утверждала, что родила от него.
Правду доказало шоу, куда пришла Лилия Еремеева. Она утверждала, что в 10-х познакомилась с Артемом в клубе. Они продолжили вечер у нее дома. Их отношения продлились два месяца, молодой человек обещал девушке переезд в Москву и свадьбу. Парень буквально сбежал от невесты, не выполнил свои обещания, и девушка в результате потребовала у него алименты в размере 3 млн. рублей. Результат теста не подтвердил, что слова Лилии были правдой.
Прохор Шаляпин и Анна КалашниковаС 2014 года Анна состояла в отношениях с Прохором Шаляпиным, у них даже родился сын Даниил, но вокруг него ходили слухи, что его отец не Прохор. Дело двигалось к свадьбе и Анна сама предложила в эфире шоу сделать тест. По его результатам Шаляпин не являлся отцом ребенку Анны. Свадьба была отменена. Певец сильно переживал, а Анна пыталась его вернуть, но безуспешно.
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)
Александр Серов и внебрачные дети
Александр Серов в свое время пользовался популярностью у женщин. Спустя годы стали вскрываться подробности его жизни. У певца обнаружилась внебрачная дочь из Америки, потом еще одна дочь Кристина, которую родила Надежда Тилер. Ситуацию решили разобрать в шоу «Прямой эфир». Серов публично прошел ДНК-тест. Результат: Кристина оказалась его дочерью.
Александр Серов (Фото: Instagram*/alexander_serov_official)
Александр Головин и Светлана Белогурова
Еще одна история со звездой «Кадетов» — Александром Головиным. Артист завел роман на съемках со стилистом Светланой. Когда девушка сказала, что ждет ребенка, он предложил избавиться от него. Но Светлана родила дочь и обратилась в суд, чтобы зафиксировать отцовство и получить материальную помощь. Тест ДНК-подтвердил это и теперь Александр выплачивает дочери алименты.
Александр Головин (Фото: Instagram*/s.a.n.e.k13)
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Дарья Филинова