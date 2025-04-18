«Отжал полквартиры у детей и радуется!» Рапунцель возмутила реакция бывшего мужа на решение суда

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)
Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко развелись ещё в 2023 году, но продолжают судиться из-за имущества и алиментов. После очередного заседания мама двух дочерей возмутилась радостной реакцией бывшего мужа на решение суда.
Накануне Дмитренко заявил, что выиграл второй кассационный суд общей юрисдикции. Ольга, комментируя затянувшийся процесс, отметила, что суд всего лишь оставил решение Мосгорсуда без изменений, а это не означает окончательный выигрыш дела экс-супругом.
Затем 38-летняя уроженка Владивостока рассказала некоторые подробности заседания. Она призналась, что не вполне понимает отдельные детали судебного процесса. Например, почему самый первый суд посчитал в процентах соотношение долей в квартире как 68% — ей и 32% — Дмитрию, а теперь вышло 50 на 50. Но больше всего её возмущает реакция бывшего мужа.
Дочери Рапунцель София и Василиса (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)
Читайте также:
«Нежная моя девочка»: Ольга Рапунцель показала трогательные снимки со дня рождения старшей дочери
Суд наказал экс-участника «Дома-2» Дмитрия Дмитриенко за неуплату алиментов дочерям от Ольги Рапунцель
«Забрал шторы вместе с карнизами»: Рапунцель показала состояние квартиры, оставленной Дмитренко ей и дочкам
* Запрещённая в России социальная сеть
«Не выигран, а оставили решение Мосгорсуда без изменений! Там не только был раздел квартиры. Позор тебе, ещё и радуется. Отжал половину квартиры у детей, отобрал кусок хлеба, можно так сказать, и не дал им даже доли в квартире и радуется этому!» — возмутилась Рапунцель.
Затем 38-летняя уроженка Владивостока рассказала некоторые подробности заседания. Она призналась, что не вполне понимает отдельные детали судебного процесса. Например, почему самый первый суд посчитал в процентах соотношение долей в квартире как 68% — ей и 32% — Дмитрию, а теперь вышло 50 на 50. Но больше всего её возмущает реакция бывшего мужа.
«У меня в голове не укладывается, как можно этому радоваться? Не дать своим детям доли в квартире и отжать через суд половины квартиры? А как же твои дети, где им-то жить, ты подумал? Как ты будешь им в глаза смотреть? Бог всё видит. Я попыталась ради деток, но это ещё не конец», — эмоционально высказалась бывшая звезда скандальной телестройки.Однако Рапунцель заявила, что её не пугают никакие трудности. Она опубликовала снимок с дочерьми — семилетней Софией и четырёхлетней Василисой, — сделанный возле храма в Вербное воскресенье.
Дочери Рапунцель София и Василиса (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)
«Я заработаю ещё нам на квартиру или возьму в ипотеку жилье для нас, начальный взнос есть, поэтому всё у нас будет хорошо, мои доченьки. Всё, что ни делается, всё к лучшему», — заключила Ольга.
Читайте также:
«Нежная моя девочка»: Ольга Рапунцель показала трогательные снимки со дня рождения старшей дочери
Суд наказал экс-участника «Дома-2» Дмитрия Дмитриенко за неуплату алиментов дочерям от Ольги Рапунцель
«Забрал шторы вместе с карнизами»: Рапунцель показала состояние квартиры, оставленной Дмитренко ей и дочкам
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов