Вдова Армена Джигарханяна раскрыла имя и отчество новорождённой дочери, которой дала свою фамилию

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)
В конце марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. В одной из столичных клиник 46-летняя вдова Армена Джигарханяна родила дочь.
Несколько дней пианистка не могла определиться с именем новорождённой, но теперь поставила точку в этом вопросе. Девочку назвали Викторией, а её отчество – Давидовна, она будет носить фамилию матери.
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«Я хотела облегчить ей жизнь и сократить фамилию. Виктория Давидовна Романовская. Но в МФЦ мне сказали, что так делать нельзя, и фамилия должна быть моя, по паспорту. Значит, это судьба», – отметила Виталина, которую цитирует StarHit.Сейчас пользователи соцсетей гадают, от кого же родила Цымбалюк-Романовская, которая тщательно скрывала беременность все девять месяцев. Женщина не намерена раскрывать все карты, но открыто заявила, что является матерью-одиночкой.
«У Армена Борисовича был один из любимых анекдотов, когда муж ждёт под окном роддома жену, которая родила, и там такой диалог: Муж: Кто у нас, девочка или жена мальчик? Жена: Мальчик. Муж: На кого похож? Жена: Ты его не знаешь! В этом месте Джигарханян заразительно смеялся. Пусть это останется загадкой, я же имею право на маленькую тайну?», – заявила вдова Джигарханяна.Виталина также заявила, что не собирается долго засиживаться в декрете и в скором времени вернётся к преподаванию. Однако пока неизвестно, с кем она будет оставлять малыша. Напомним, что родителей женщины уже нет в живых, как и бывшего супруга.
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Анастасия Чинкова