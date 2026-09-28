Страховка по ипотеке может защитить наследников от долга за квартиру
Юрист Восканян: страховка поможет сохранить квартиру при смерти должника
Директор по правовым вопросам Level Group Валентина Восканян объяснила, как смерть заемщика влияет на ипотеку и судьбу жилья. При вступлении в наследство родственники получают квартиру вместе с обязательствами перед банком.
В беседе с «Газетой.Ru» Восканян отметила, что число ипотечных заемщиков по итогам второго квартала 2026 года достигло 11,06 млн человек. Поэтому семьям стоит заранее понимать порядок действий и проверить наличие страхового полиса.
Смерть владельца жилья не прекращает кредитный договор. Квартира остается в наследственной массе, однако банк сохраняет залог до полного расчета по ипотеке. Сам кредитор не получает недвижимость автоматически.
«Прежде чем принимать решение, важно узнать размер задолженности, стоимость недвижимости и наличие действующей страховки», — подчеркнула юрист.
Если заемщик оформил страхование жизни, а смерть подпадает под условия договора, страховая компания перечислит деньги на закрытие остатка задолженности. При полной выплате квартира перейдет наследникам без ипотечного обременения. Частичная компенсация сократит сумму, которую потребуется внести семье.
Отдельно отказаться от ипотеки при принятии квартиры нельзя. Наследник принимает имущество и связанные с ним долги целиком либо оформляет отказ от наследства. При этом закон ограничивает его ответственность стоимостью полученного имущества: банк не сможет взыскать сумму сверх цены унаследованной недвижимости.
Когда наследников несколько, жилье распределят между ними по долям. Родственникам потребуется договориться о выплатах банку и дальнейшем использовании квартиры. Если среди владельцев есть дети, любые сделки с недвижимостью потребуют соблюдения дополнительных требований закона.
Восканян посоветовала держать ипотечный договор, документы на жилье и страховой полис в доступном для семьи месте.