Страховка по ипотеке может защитить наследников от долга за квартиру

28 сентября 2026, 09:28

Юрист Восканян: страховка поможет сохранить квартиру при смерти должника

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Директор по правовым вопросам Level Group Валентина Восканян объяснила, как смерть заемщика влияет на ипотеку и судьбу жилья. При вступлении в наследство родственники получают квартиру вместе с обязательствами перед банком.





В беседе с «Газетой.Ru» Восканян отметила, что число ипотечных заемщиков по итогам второго квартала 2026 года достигло 11,06 млн человек. Поэтому семьям стоит заранее понимать порядок действий и проверить наличие страхового полиса.



Смерть владельца жилья не прекращает кредитный договор. Квартира остается в наследственной массе, однако банк сохраняет залог до полного расчета по ипотеке. Сам кредитор не получает недвижимость автоматически.





«Прежде чем принимать решение, важно узнать размер задолженности, стоимость недвижимости и наличие действующей страховки», — подчеркнула юрист.