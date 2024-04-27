Насмехавшемуся над сыном участника СВО педиатру ужесточили меру пресечения

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Суд арестовал бывшего врача-педиатра Надежду Буянову, насмехавшуюся над сыном участника специальной военной операции (СВО), по делу о фейках про российскую армию, сообщил в беседе с РБК адвокат подсудимой Оскар Черджиев.
Изначально бывшему врачу избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Также, по данным следствия, женщина уехала из Москвы. Это и легло в основу ходатайства об аресте обвиняемой.
Он подчеркнул, что мера пресечения позволяла Буяновой покидать Москву без разрешения.
3 февраля Тушинский суд отказался арестовать бывшего педиатра. Тогда Буяновой избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия.
По версии обвинения, в ходе приема врач неккоретно отозвалась об отце ребенка, который принимал участие в СВО. Также сообщается, что Буянова начала издеваться над ребенком, когда узнала, что он скучает по отцу, погибшему в армии.
Уголовное дело в отношении педиатра поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано», – сказал адвокат.
Он подчеркнул, что мера пресечения позволяла Буяновой покидать Москву без разрешения.
3 февраля Тушинский суд отказался арестовать бывшего педиатра. Тогда Буяновой избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия.
По версии обвинения, в ходе приема врач неккоретно отозвалась об отце ребенка, который принимал участие в СВО. Также сообщается, что Буянова начала издеваться над ребенком, когда узнала, что он скучает по отцу, погибшему в армии.
Уголовное дело в отношении педиатра поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Александр Климов