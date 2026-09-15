Насморк у 21-летнего сургутянина обернулся операцией на головном мозге
У 21-летнего жителя Сургута развилось тяжёлое внутричерепное осложнение после четырёх месяцев самостоятельного лечения насморка. Воспалительный процесс перешёл в хронический фронтит, а инфекция проникла из лобной пазухи в полость черепа. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Инфекция разрушила заднюю стенку лобной пазухи и вызвала абсцесс в правой лобной доле мозга. Состояние пациента осложнил выраженный отёк. Первую операцию провели нейрохирурги. Медики выполнили декомпрессивную трепанацию, удалили гнойный очаг и снизили опасное давление на мозг. После этого к лечению подключились ЛОР-врачи.
Специалисты санировали лобную пазуху, убрали костные фрагменты, гной и грибковые массы. После курса лечения молодого человека выписали из больницы. Теперь ему предстоит регулярно наблюдаться у оториноларинголога и невролога. Через шесть-восемь месяцев врачи оценят необходимость пластики черепа. Тяжёлые осложнения при фронтите встречаются редко — примерно в одном случае на 32 тысячи пациентов.
Читайте также: