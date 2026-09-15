Насморк у 21-летнего сургутянина обернулся операцией на головном мозге

15 сентября 2026, 15:01

У россиянина развилось тяжёлое внутричерепное осложнение после лечения насморка

Фото: iStock/gorodenkoff

У 21-летнего жителя Сургута развилось тяжёлое внутричерепное осложнение после четырёх месяцев самостоятельного лечения насморка. Воспалительный процесс перешёл в хронический фронтит, а инфекция проникла из лобной пазухи в полость черепа. Об этом информирует Telegram-канал Mash.