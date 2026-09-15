Во Флориде женщина подожгла незнакомку у бензоколонки после отказа дать деньги
На автозаправке во Флориде 41-летняя женщина облила бензином и подожгла посетительницу, отказавшуюся дать ей деньги и телефон. Пострадавшую с серьезными ожогами госпитализировали. Об этом сообщает Fox News.
Происшествие случилось вечером 10 сентября. Кристин Шербук заправляла автомобиль Volvo, когда к ней подошла незнакомка с просьбой одолжить телефон и наличные. После отказа женщина поднесла зажигалку к топливному пистолету.
Бензин загорелся, пламя перекинулось на машину и находившуюся рядом Шербук. Она получила ожоги второй степени на руках и спине. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Полицейские нашли подозреваемую примерно через 20 минут после нападения. Ей вменяют покушение на убийство и поджог.
Ожоги второй степени — это повреждение кожи, при котором страдает не только ее поверхностный слой, но и более глубокие ткани. Они обычно сопровождаются сильной болью, покраснением, отеком и появлением пузырей с прозрачной жидкостью. После вскрытия пузырей поверхность может выглядеть влажной, ярко-розовой или красной и быть очень чувствительной к прикосновениям.
Читайте также: