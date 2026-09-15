Во Флориде женщина подожгла незнакомку у бензоколонки после отказа дать деньги

15 сентября 2026, 12:57

Фото: iStock/Zeferli

На автозаправке во Флориде 41-летняя женщина облила бензином и подожгла посетительницу, отказавшуюся дать ей деньги и телефон. Пострадавшую с серьезными ожогами госпитализировали. Об этом сообщает Fox News.