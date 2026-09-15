Мужчину арестовали после жалоб на домогательства к детям в парадной Петербурга
Жителя Петербурга взяли под стражу по уголовному делу о возможных домогательствах к детям в доме на улице Лётчика Лихолетова.
По информации телеграм-каналов, мужчина знакомился с несовершеннолетними в парадной, уговаривал их и обещал принести подарки. Силовики выявили минимум три случая домогательств. Кроме того, следствие проверяет несколько эпизодов насильственных действий. Расследование продолжается.
Если в парадной к ребёнку или взрослому пристаёт незнакомец, важно сразу уйти в безопасное место: зайти в квартиру к соседям, выйти на улицу, в магазин или другое людное пространство. Не нужно вступать в спор, соглашаться на подарки, идти «показать что-то» или сообщать незнакомцу номер квартиры и другие личные данные. Следует громко и чётко сказать: «Не подходите ко мне», «Я вас не знаю», «Помогите!» — это может привлечь внимание жильцов и отпугнуть нападающего.
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