Выяснились новые детали дела о жутком убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова
Стало известно, как внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве деда и бабушки, объясняла соседям их исчезновение. Как сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда, об убийстве Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля 2025 года.
По подозрению в двойном убийстве арестовали внучку экс-мэра Екатерину Бельскую. 28 февраля она призналась, что отравила родственников ради их имущества. Трупы она заморозила в азоте, а её сообщник расчленил их бензопилой. Затем Екатерина пропустила тела через мясорубку и смешала с гречкой, чтобы скрыть запах, после чего останки разбросали по мусорным контейнерам.
В суде сосед Тарховых рассказал, что встретил Бельскую в январе 2025 года. Он спросил, почему бабушки не было на рождественской службе. Девушка ответила, что та вместе с дедушкой уехала подлечиться в Москву.
Через день свидетель снова встретил родственницу во дворе и заметил грузовик, в который загружали итальянскую мебель Тарховых. Та сказала, что в квартире планируют ремонт, а часть мебели испортилась из-за потопа.
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