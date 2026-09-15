Выяснились новые детали дела о жутком убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова

15 сентября 2026, 14:01

Фото: Istock/Zolnierek

Стало известно, как внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве деда и бабушки, объясняла соседям их исчезновение. Как сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда, об убийстве Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля 2025 года.