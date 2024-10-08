«Насобирают десятки миллионов»: Экс-сотрудник МВД рассказал про новую схему мошенничества

Фото: iStock/frankpeters
У мошенников новая уловка — рассылать поддельные долговые платежные документы. Подобные квитанции в своих почтовых ящиках обнаружили жители городского округа Реутов. Они обратились в МосОблЕИРЦ для уточнения, после чего информация о наличии задолженностей не подтвердилась. Квитанции оказались фальшивыми.
Если оплатить счет по такому «платежному документу», то можно не только перевести средства, но и отдать все персональные данные мошенникам.
Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Радио 1» сообщил, что мошенничество у злоумышленников — главный источник заработка, потому они постоянно придумывают новые «крючки».
По его словам, многие люди, получив такой документ в почтовом ящике, удивляются, потому что они являются добросовестными плательщиками.
Он добавил, что подобная схема будет работать недолго, ей на смену придет что-то другое, поэтому нужно быть готовым ко всему.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о звонках от лжеэнергетиков
Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки
Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram
Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Радио 1» сообщил, что мошенничество у злоумышленников — главный источник заработка, потому они постоянно придумывают новые «крючки».
«На то они и мошенники, чтобы быть неутомимыми. Фальшивые платежки — один из новых способов», — сообщил эксперт.
По его словам, многие люди, получив такой документ в почтовом ящике, удивляются, потому что они являются добросовестными плательщиками.
«Бабушки и дедушки в этом плане стали мудрее, они все перепроверяют. Такой обман больше касается среднего поколения. Люди, которые работают, которым некогда ни в чем разбираться, что-то выяснять. Им проще оплатить, тем более что суммы там не очень большие. А мошенники со всех по чуть-чуть соберут, и так насобирают десятки миллионов», — объяснил Бывший оперативный сотрудник МВД.
Он добавил, что подобная схема будет работать недолго, ей на смену придет что-то другое, поэтому нужно быть готовым ко всему.
«Прежде, чем что-то оплатить, пойти на какое-то условие, которое вам предлагают, надо 10 раз проверить. Надо позвонить или сходить в МФЦ с паспортом и узнать, за что и почему вы должны. Там вам сразу все объяснят. Потом нужно обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, которые по камерам увидят, кто разносил эти фальшивые платежки. Установят личность нарушителя, выявят подельников, а потом хлопнут эту организационную группу», — рассказал собеседник.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о звонках от лжеэнергетиков
Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки
Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram
Анастасия Бондарева