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«Насобирают десятки миллионов»: Экс-сотрудник МВД рассказал про новую схему мошенничества

Экс-сотрудник МВД Игнатов: мошенники богатеют с помощью фальшивых платежек
08 октября 2024, 12:36
Фото: iStock/frankpeters

Фото: iStock/frankpeters

У мошенников новая уловка — рассылать поддельные долговые платежные документы. Подобные квитанции в своих почтовых ящиках обнаружили жители городского округа Реутов. Они обратились в МосОблЕИРЦ для уточнения, после чего информация о наличии задолженностей не подтвердилась. Квитанции оказались фальшивыми.
Если оплатить счет по такому «платежному документу», то можно не только перевести средства, но и отдать все персональные данные мошенникам.

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Радио 1» сообщил, что мошенничество у злоумышленников — главный источник заработка, потому они постоянно придумывают новые «крючки».



«На то они и мошенники, чтобы быть неутомимыми. Фальшивые платежки — один из новых способов», — сообщил эксперт.

По его словам, многие люди, получив такой документ в почтовом ящике, удивляются, потому что они являются добросовестными плательщиками.

«Бабушки и дедушки в этом плане стали мудрее, они все перепроверяют. Такой обман больше касается среднего поколения. Люди, которые работают, которым некогда ни в чем разбираться, что-то выяснять. Им проще оплатить, тем более что суммы там не очень большие. А мошенники со всех по чуть-чуть соберут, и так насобирают десятки миллионов», — объяснил Бывший оперативный сотрудник МВД.

Он добавил, что подобная схема будет работать недолго, ей на смену придет что-то другое, поэтому нужно быть готовым ко всему.

«Прежде, чем что-то оплатить, пойти на какое-то условие, которое вам предлагают, надо 10 раз проверить. Надо позвонить или сходить в МФЦ с паспортом и узнать, за что и почему вы должны. Там вам сразу все объяснят. Потом нужно обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, которые по камерам увидят, кто разносил эти фальшивые платежки. Установят личность нарушителя, выявят подельников, а потом хлопнут эту организационную группу», — рассказал собеседник.

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#полиция
Учителя из Красногорска побывали на Форуме классных руководителей
08 октября 2024, 13:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В этом году Форум классных руководителей стал важным событием в сфере образования и воспитания. Более тысячи классных руководителей и кураторов средних профессиональных учебных заведений из 89 регионов России и Байконура собрались на площадке, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Делегация Московской области состояла из 44 педагогов, прошедших конкурсный отбор. Общее количество заявок на участие превышало 40 000.

Учителя Красногорского района также приняли участие в мероприятии. Среди них были Ирина Юрьевна Петрухина из образовательного центра «Вершина», Лия Маратовна Сазонова из МБОУ СОШ №16, Светлана Владимировна Смирнова и Алёна Андреевна Смирнова из образовательного центра «Лидер».

Форум классных руководителей организован Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента. Это важное событие в сфере образования и воспитания, объединяющее педагогов со всей страны. Участники форума обсуждают актуальные вопросы воспитания и обучения, делятся опытом и идеями, знакомятся с новыми методиками и технологиями.

Педагоги представили свои идеи и проекты, обсудили актуальные темы и проблемы. У них была возможность пообщаться с экспертами в области образования и воспитания, а также с коллегами из других регионов.

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#педагог
#форум
#учителя
#педагоги
#красногорск
#московская область
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В Красногорске сплели и передали в зону СВО более 300 маскировочных сетей
08 октября 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Свыше 300 маскировочных сетей сплели активисты красногорского отделения «Молодой Гвардии Единой России» для бойцов, участвующих в специальной военной операции, ребята также изготавливают окопные свечи и другие нужные на фронте предметы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый сплетённый узел — это символ нашей поддержки и веры в Победу! Помогая нашим бойцам, мы помогаем сохранить мир для будущего», — заявила активистка Вероника Корунная.
Присоединиться к плетению сетей может любой желающий, работы проходят в центре «Забота» по адресу: Красногорск, Ильинское шоссе, дом №1А, атриум третьего этажа.

Кроме того, в округе работает три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи, в том числе — в общественной приёмной окружного отделения «Единой России» в доме №9 по Лесной улице. Приёмная открыта с 10:00 до 17:00.

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#гуманитарная помощь
#красногорск
#сво
#молодая гвардия
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Заммэра Москвы Ефимов рассказал о двух новых учебных корпусах для школ в ТиНАО
08 октября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства

В столичных районах ТиНАО Филимонковский и Коммунарка построены два новых учебных корпуса, которые предназначены для школ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы указано, что в обоих корпусах есть как универсальные, так и специализированные кабинеты, лаборатории, спортивные и актовые залы. Оба здания уже приняли своих первых учеников, сообщил Ефимов.

По словам заместителя мэра, новый корпус школы № 1391 в деревне Горчаково рассчитан на 725 учебных мест. Дополнительное здание школы № 2070 в посёлке Воскресенское способно принять 300 учащихся.

Московская государственная надзорная строительная инспекция на всех этапах возведения социальных объектов осуществляла строгий контроль хода работ. В августе ведомство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию учреждений образования, а с началом нового учебного года корпуса приняли более тысячи учеников.

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#школы
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#здание
#лаборатории
#мэр
#москва
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В Госдуме высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года
Депутат Бессараб: идея выплатить 13-ю пенсию в конце года является популизмом
08 октября 2024, 12:34

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Идея о выплате россиянам 13-й пенсии в конце года выглядит популистской. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «Лента.ру».
Она отметила, что пенсионная система является страховой системой. В настоящее время каждый работающий россиянин через своего работодателя выплачивает страховые взносы. Часть этих средств идёт непосредственно на пенсионное обеспечение.

В связи с тем, что зачастую россияне не получают 13-ю зарплату, то и выплачивать 13-е страховые взносы не представляется возможным. Здесь вопрос стоит о том, как компенсировать ту недостающую часть, которую не будет выплачена в Пенсионный фонд.

Бессараб сравнила государственный бюджет России с бюджетом отдельной семьи, где средства распределяются заранее. Она объяснила, что каждая часть средств уже заранее отложена на ту или иную сферу, поэтому на незапланированные траты уже не хватает финансирования. При этом занять его ни у кого нельзя, в частности, из-за санкционных ограничений.

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#пенсия
#госдума
#россия
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#бюджет
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Бывшие супруги из России делят в Турции имущество на 80 млн евро
Sabah: Супруги из России в Анталье делят имущество на 80 млн евро
08 октября 2024, 12:19

Фото: istock/9parusnikov

В турецком городе Анталье супруги из России делят имущество на 80 миллионов евро. О дорогом бракоразводном процессе сообщает местная газета Sabah. Известно, что россияне владеют отелем Crowne Plaza в курортном районе Коньяалты.
По данным издания, бизнесмен Арби Алаудинов подал в суд на бывшую жену Аллу Алаудинову и сына Ахмеда. Россиянин утверждает, что владеет 95% акций, 5% он передал родственникам, которые провели заседание совета директоров по поддельным документам и подписям.

По словам Алаудинова бывшая жена и сын необоснованно обвинили его в оскорблении и угрозам, из-за чего тот был вынужден уехать из Турции. При этом Алла и сын заявляют, что Арби передал 45% акций новой жене, чтобы уйти от ответственности.

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#деньги
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В Красногорске собрали очередную партию помощи для жителей Курска и Белгорода
08 октября 2024, 12:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Очередной груз гуманитарной помощи собрали для жителей Белгородской и Курской областей в городском округе Красногорск, в партию вошли продукты, постельное бельё, одежда, средства личной гигиены и прочие предметы, в которых есть потребность в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
«Благодарю жителей сто двадцатого округа за милосердие и призываю тех, кто ещё не успел внести свой вклад в сбор помощи, сделать это», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
В администрации напомнили, что в округе открыты три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи. Передать вещи можно, в том числе, через общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: Лесная улица, дом №9. Приёмная открыта с 10:00 до 17:00.

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#курская область
#белгородская область
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В подмосковном селе Ямкино построят блочно-модульную котельную
08 октября 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 1 МВт планируется построить в селе Ямкино Богородского городского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания. Подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Строительство планируется завершить 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 33 миллиона 122 тысячи 200 рублей, заявки принимаются до 16 октября. Строительство котельной будет финансироваться из бюджетов Московской области и Богородского округа.

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#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
#строительство
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МосОблЕИРЦ предупреждает о новой схеме мошенничества
08 октября 2024, 11:26

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

МосОблЕИРЦ предупреждает о возможных случаях мошенничества. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников Мосэнергосбыта и требовать оплаты долга или предлагать установить программы для передачи показаний, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Кроме того, они отправляют SMS, звонят по телефону, в WhatsApp и по видеосвязи в Telegram, используя логотип Мосэнергосбыта и представляясь специалистами горячей линии.

Будьте бдительны и не сообщайте третьим лицам свои данные.

Узнать информацию о задолженности и сроках поверки счётчиков можно в личном кабинете, мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 499 444-01-00 или в клиентских офисах Единого информационно-расчётного центра.

Информацию об устройствах учёта электроэнергии можно найти на сайте Мосэнергосбыта и по телефонам 8 (499) 550-95-50, 8 (499) 550-88-99.

В октябре долговые извещения от МосОблЕИРЦ получат те, кто не оплачивал коммунальные услуги более трёх месяцев и чей долг превышает 10 тысяч рублей. Сумма долга в извещениях указана с учётом текущих начислений, но без долгов за газ и электроэнергию, если вы получаете отдельные квитанции от Мосэнергосбыта.

Обратите внимание, что к моменту получения извещения долг может быть уже оплачен, но оплата может произойти после формирования и печати извещения. В таком случае рекомендуется оплатить текущий платёжный документ с указанием суммы начислений и долга.

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#мошенник
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Ученики Балашихи утилизировали более 800 литров «Добрых крышечек»
08 октября 2024, 11:10

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Ученики Балашихинской школы №21, названной в честь генерал-лейтенанта Д. А. Наливалкина, приняли участие в благотворительной акции «Добрые крышечки». Школьникам помог вывезти собранное вторсырьё региональный оператор Ногинского кластера, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экологические уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы», которые регулярно проводятся специалистами регоператоров в образовательных учреждениях региона, вдохновили педагогов и учеников на участие в мероприятии.
В результате за год ученики собрали более 72 пятилитровых и 20 двадцатилитровых бутылок, что составило 760 литров полезного вторсырья, которое было отправлено на переработку.

Отметим, что российский эколого-благотворительный волонтёрский проект «Добрые крышечки» реализуется в Московской области с декабря 2016 года. Все собранные средства направляются на помощь детям с особенностями развития из приёмных семей для приобретения необходимой им реабилитационной техники.

Министерство благоустройства и государственного жилищного надзора Московской области приглашает всех желающих присоединиться к этому доброму делу.

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