Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два 17-этажных корпуса

В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два 17-этажных корпуса

27 июня 2024, 09:30
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Оригинал
В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два корпуса почти на 900 квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Томилино Парк» расположен в городском округе Люберцы.

«На территории ЖК уже открыты два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа на 1100 учеников. Всего в рамках комплекса появится несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый, две школы на 1100 мест каждая и еще одна школа для 900 учеников», поделились в министерстве.



В завершенных корпусах оборудованы современные входные группы с подсветкой и местами для отдыха. Новоселье в квартирах совсем скоро отпразднуют 880 семей.

Стоит отметить, что ЖК «Томилино Парк» находится недалеко от МКАД и станции метро «Котельники».

Читайте также:

В Красногорске завершается строительство образовательного комплекса «Полёт»

В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» начали строительство первого дома

Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках
#люберцы
#парк
#мкад
#школа
#метро
#школы
#котельники
#томилино
#жк
#станции
В подмосковном ЖК «Южная Битца» построили детсад на 325 мест
27 июня 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новый детский сад на 325 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь детского сада составляет 4,9 тыс. квадратных метров. В здании обустроены игровые комнаты и помещения для занятий, а также спортивный зал и зал для занятий музыкой. Кроме того, в детсаду есть столовая, медпункт и прачечная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории установлены игровые площадки и экологичные малые архитектурные формы.

В министерстве отметили, что новый детский сад — уже второй из имеющихся на территории ЖК «Южная Битца». Первый, также рассчитанный на 325 мест, был открыт в прошлом году.

Читайте также:

В Люберцах построят детский сад на 350 мест

Готовность капремонта детсада «Радуга» в Серпухове достигла 50%

В Воскресенске проведут капитальный ремонт детсада
#ленинский городской округ
#детский сад
#детсад
#строительство
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС позволил разблокировать часть зависших из-за санкций переводов из России
27 июня 2024, 07:47

Фото: istockphoto/sinonimas

ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из РФ в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Об этом информирует «РБК».
Сообщается, что указанные изменения уже внесены в регламент Совета ЕС. В соответствии с ними государства Евросоюза могут разблокировать зависший платеж, который был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.

Помимо этого, нововведения не распространяются на средства, которые находятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому этот механизм не решает актуальную проблему размораживания активов на счетах Euroclear.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза достигли договоренностей о новом пакете санкций против России. В документе указано, что ограничения были разработаны и приняты в связи с ситуацией на Украине.

В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций

Стали известны последствия вступления Украины в Евросоюз

Китай обвинил Евросоюз в провоцировании торговой войны
#изменения
#ес
#евросоюз
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей
27 июня 2024, 07:10

Фото: iStock/ArtemSam

Министерство образования РФ выступило с предложением ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что выплату предложено включить в нацпроект «Семья», который стартует с 1 января 2025 года. Сейчас в 452 вузах России предоставляется выплата женщинам, которые родили ребенка во время обучения. Кроме этого, в 347 вузах оказывают материальную поддержку отцам или матерям. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что этот проект будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 2025 года возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей

Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

В России предложили повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС
#выплаты
#проект
#мрот
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Елисей Гречкосей: Что нужно сделать 27 июня, чтобы не лишиться денег и волос
В России 27 июня отметят народный праздник Елисей Гречкосей
27 июня 2024, 05:30

Фото: istock / Alter_photo

Православные верующие 27 июня вспоминают пророка Елисея, в народном календаре этот день прозвали Елисей Гречкосей.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 июня, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Согласно преданию, Элиша или Елисей был сыном зажиточного еврейского пахаря. Однажды, когда Елисей пахал землю, к нему подошел пророк Илия и призвал на служение Господу. Юноша отказался от своего имущества, ушел из дома и стал преданным учеником Илии.

Елисей стал свидетелем чуда, которое произошло перед смертью его наставника. Когда Илие пришлось покинуть земной мир, к нему спустилась огненная колесница и забрала святого на небеса. После смерти своего наставника Елисей открыл в себе способности пророчества. На протяжении 65 лет он предсказывал будущее израильским правителям, говоря им только правду.

Элиша прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 100 лет.

В народе про Елисея ходило множество рассказов. Считалось, что он мог исцелять людей от самых страшных болезней и даже воскрешать умерших. На Руси говорили, что он был достаточно жесток. В один день он проклял маленьких детей за то, что они дразнили его — ребят разорвали вышедшие из леса медведицы.
Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре
Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре

Традиции на Елисея Гречкосея

На Руси Елисея прозвали Гречкосеем, поскольку в это время продолжали сеять любимую крупу — гречку. Для этих целей выбиралась сухая, ясная погода. Наши предки поговаривали: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

После окончания работ народ начинал закликать дождь, чтобы семена быстрее проросли.
Фото: istock / Milosz_G

Также в этот день освящали новую или полученную от кого-то одежду. Народ верил, что ткань впитывает в себя энергетику предыдущего владельца, изготовителя и даже продавца, поэтому во избежание негативного влияния новой вещи, её «очищали» в храме.

Елисей Гречкосей — что можно делать

Церковь не устанавливает жестких запретов в этот день, соблюдать пост в праздник нет необходимости.

27 июня (14 июня по старому стилю) было принято молиться святому Елисею. Народ ранним утром шёл в церковь, прося у иконы удачи и везения. Любой смертный мог попросить для себя и близких чего угодно: добрые пожелания исполнялись достаточно быстро. Крайне важно перед молитвой избавиться от мрачных мыслей. В ином случае — успеха не будет.

Как и в день Акулины Гречишницы, на стол было принято ставить разнообразные блюда из гречки. Считалось, что гречка принесет в дом счастье и богатство.

На Руси в этот день секли крапиву. Народ верил, если сделать это в засушливую погоду, придут дожди.

Елисей Гречкосей — что нельзя делать

В этот день нельзя переедать и пить спиртное. Согласно поверью, обжора может серьезно заболеть, а пьяница — попасть под влияние злых сил, которые легко могут сбить пьяного человека с пути.

Селяне в день Гречкосея старались долго не лежать в кровати и приступать к работе практически сразу после пробуждения. Народ верил, что лентяи навлекут на себя гнев пророка Елисея.

В те времена говорили, что в этот день нельзя работать некачественно и недобросовестно. Кто нарушит правила, обязательно в будущем столкнется с большими финансовыми проблемами.

В день памяти пророка Елисея нельзя ссориться, спорить и распространять негатив на других людей. В ином случае может начаться полоса неудач в жизни.

27 нельзя носить одежду красных оттенков, ведь можно привлечь в жизнь злобу, агрессию. Кто ослушается запрета, может быть даже проклят.

На Руси считали, что на Елисея нельзя стричь волосы и вообще как-то менять прическу. Стоит отложить такие манипуляции на другой день. Люди верили, что из-за этого можно потерять волосы. Но чтобы не ходить лохматыми, в домах держали старые расчески.

На Елисея Гречкосея был целый ритуал расчесывания волос. Причесались – помыли расческу. Разделили локоны, гребень снова нужно опустить в воду.
Фото: istock /vadimguzhva

Приметы на 27 июля

В день Гречкосея наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какая будет погода в ближайшие 7 недель.

Если день солнечный, то до конца лета сохранится сухая погода, а сенокос пройдёт успешно.

Дождь в этот праздник символизирует ненастье на неделю.

Северо-западный ветер — к непогоде и дождю, а восточный — к болезням.

Ясная ночь и звездное небо сулили людям хорошие новости.

Сны на Гречкосея считались вещими, но наши предки не обсуждали их с другими, поскольку увиденное может не сбыться.

Читайте также:

В подмосковных парках подготовили праздничную программу ко Дню молодежи

В Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсуле

В России появится новый праздник
#история
#погода
#семена
#церковь
#праздник
#традиции
#правила
#гречка
#дожди
#волосы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура России назвала причины разжигания ненависти к мигрантам
ГП: ненависть к мигрантам разжигается искусственно с целью развала России
27 июня 2024, 03:17

Фото: istock / RadekProcyk

Среди радикально настроенных лиц искусственно разжигается ненависть к мигрантам для того, чтобы затормозить развитие РФ и развалить ее. Об этом заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Дмитрий Вагурин в беседе с ТАСС.
«Делается это для того, чтобы разобщить население страны, посеять вражду между нациями, в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее», — высказался Вагурин.
По словам прокурора, сейчас в Телеграм-каналах публикуется множество негативных информационных сообщений в отношении иностранцев, в том числе утверждения о том, какие правонарушения они совершают, как плохо они относятся к гражданам России и как надо с этим бороться.

Ранее кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гост

В СПЧ предложили обязать подавших на развод супругов посетить психолога
#мигранты
#страны
#население
#правонарушения
#развитие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц
Замглавы СК РФ Федоров предложил ввести наказание для юрлиц
27 июня 2024, 02:34

Фото:istocks/Wavebreakmedia

Ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц предложил заместитель главы Следственного комитета России Александр Федоров. Как сообщает ТАСС, он заявил об этом во время сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание», проходящей в рамках Петербургского международного юридического форума.
Замглавы СК РФ обратил внимание, что в других странах для юридических лиц существует много уголовных наказаний, которые весьма эффективны. По мнению Федорова, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас актуален.

Он отметил, что в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции. Это может быть ограничение деятельности на определенный срок, запрет на занятие определенными видами деятельности, а также запрет на получение заказов и ликвидация юрлица.

Читайте также:

Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову

Отец основателя «Макфы» обратился в Следственный комитет

Следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета
#ск рф
#следственный комитет
#юрист
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Постройки бывшего завода Нобеля в Петербурге приспособят под современное использование
26 июня 2024, 23:03

​Фото: Istockphoto / Svetlana Khovrina

Демонтажные работы в двух зданиях-памятниках, расположенных на территории бывшего механического завода «Людвиг Нобель», завершены.
Их вели с разрешения Смольного, рассказали «Петербургскому дневнику» в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Речь об Экспериментальном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера А, и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера Б. Само предприятие с 1918 года известно как машиностроительный завод «Русский дизель».

Сейчас оба объекта находятся в частной собственности. Зимой многие петербуржцы обращали внимание на демонтажные работы на территории исторического комплекса.
«Первоочередные противоаварийные работах проводили на территории Чугунолитейного цеха. Согласно разработанным документам и выводам специалистов, предполагались демонтаж аварийных конструкций объекта, установка дополнительных удерживающих конструкций, консервация и усиление сохраняемых элементов», – пояснили в КГИОП.
В 2023 году комитет выдал задание на разработку проектной документации для ремонта и реставрации, а также приспособление Чугунолитейного цеха под современное использование.

Читайте также:

Роспотребнадзор: В Петербурге уничтожено шесть тонн продукции компании «Савон-К»

«Великий оратор»: В Петербурге памятник Анатолию Кони готов к открытию

В Петербурге возродят Царскосельский лицей
#санкт-петербург
#реставрация
#история
#здание
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гость
26 июня 2024, 20:10

Фото: Медиасток.рф

Выставку-форум «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, посетили 17 миллионов человек. Юбилейный гость пришёл на мероприятие сегодня, 26 июня.
Им стал Егор Морозов, приехавший посмотреть выставку из Волгограда. Вместе с ним в столицу приехали его жена Ольга и двое детей: шестилетний Иван и девятилетний Андрей, сообщила пресс-служба выставки. Гость из города на Волге отметил, что ему и семье было очень интересно побывать здесь, посмотреть, какая Россия большая и великая страна. Он выразил сожаление, что выставка закрывается и понадеялся, что она возобновит работу в каком-нибудь другом формате.

Юбилейные гости получили подарок от оргкомитета выставки «Россия» и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область. Егор Морозов и его семья посетят самые интересные, красивые и значимые места региона.

Читайте также:

Выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетило 13 миллионов человек

На выставку-форум «Россия» пришел 12-миллионный посетитель
#россия
#выставка
#семья
#путешествие
#сертификат
#подарок
#служба
#вднх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Энтомолог Марьинский раскрыл, кого предпочитают кусать комары
26 июня 2024, 19:11

Фото: Istockphoto / nechaev-kon

Научных доказательств того, что комары кусают людей с определённой группой крови, не существует. В этом заверил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ранее среди пользователей соцсетей завязалась дискуссия о том, какая у них группа крови и насколько часто их кусают комары. Судя по комментариям, наиболее привлекательны для насекомых люди с первой группой.
«На самом деле ни одно крупное исследование этого не подтверждает», – подчеркнул Марьинский в беседе с Москвой 24.
По словам энтомолога, в целом комаров привлекают тепло тела и целый набор веществ, которые выделяются с потом.
«Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое – если он разгорячён после пробежки», – указал специалист.
Таким образом, то, кого комары кусают реже, а кого чаще, связано с тем, насколько человек активно потеет.

Читайте также:

Врач Усачёва заявила об опасности укусов насекомых

Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам

Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных
#насекомые
#комары
#учёный
#кровь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф