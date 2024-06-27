В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два 17-этажных корпуса

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два корпуса почти на 900 квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Томилино Парк» расположен в городском округе Люберцы.
В завершенных корпусах оборудованы современные входные группы с подсветкой и местами для отдыха. Новоселье в квартирах совсем скоро отпразднуют 880 семей.
Стоит отметить, что ЖК «Томилино Парк» находится недалеко от МКАД и станции метро «Котельники».
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«На территории ЖК уже открыты два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа на 1100 учеников. Всего в рамках комплекса появится несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый, две школы на 1100 мест каждая и еще одна школа для 900 учеников», поделились в министерстве.
В завершенных корпусах оборудованы современные входные группы с подсветкой и местами для отдыха. Новоселье в квартирах совсем скоро отпразднуют 880 семей.
Стоит отметить, что ЖК «Томилино Парк» находится недалеко от МКАД и станции метро «Котельники».
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Мира Полтева