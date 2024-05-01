Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»

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Что получить доступ к аккаунтам на Госуслугах злоумышленники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Прайм».
Все начинается со звонка от якобы сотового оператора, после чего следует звонок от аферистов. Но они не скрываются, а наоборот называют себя мошенниками и проговаривают схемы обмана.
В действительности введения этого кода злоумышленники и добиваются. После этого они заходят в аккаунт жертвы, откуда могут взять справку 2НДФЛ и использовать ее для взятия микрокредита.
Юрист призвал пользоваться двухфакторной идентификацией. В таком случае после прихода кода просто зайдите на свой аккаунт. Если все успешно, то защита сработала. Если нет, необходимо немедленно сменить пароли в ближайшем МФЦ.
Не стоит переходить по посторонним ссылкам, вводить сомнительные смс-коды и разговаривать с незнакомцами по телефону, подытожил Соловьев.
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«На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в Госуслугах и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится…», — привёл пример Соловьев.
В действительности введения этого кода злоумышленники и добиваются. После этого они заходят в аккаунт жертвы, откуда могут взять справку 2НДФЛ и использовать ее для взятия микрокредита.
Юрист призвал пользоваться двухфакторной идентификацией. В таком случае после прихода кода просто зайдите на свой аккаунт. Если все успешно, то защита сработала. Если нет, необходимо немедленно сменить пароли в ближайшем МФЦ.
Не стоит переходить по посторонним ссылкам, вводить сомнительные смс-коды и разговаривать с незнакомцами по телефону, подытожил Соловьев.
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Алина Юрчак