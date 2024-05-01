Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»

Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин прокомментировал информацию, появившуюся прежде в СМИ о том, что он, вместо того, чтобы находиться в зоне проведения СВО, так как ранее был мобилизован, находится на футбольном матче. Об этом пишет «МК».