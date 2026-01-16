В Подмосковье подготовили более 200 крещенских купелей
206 купелей подготовили в Московской области к Крещению в этом году, они оборудованы на прудах, реках и при храмах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Все купели оснащены настилами, удобными спусками в воду, осветительными приборами и тёплыми раздевалками.
«У каждой купели будут дежурить врачи, спасатели, пожарные и полицейские. Всего в обеспечении безопасности крещенских купаний задействуют более 3,3 тыс. человек и почти 830 единиц техники, включая плавсредства», — говорится в сообщении.Под особый пожарный надзор также взяли места проведения праздничных богослужений — свыше 280 храмов.
В ведомстве призвали жителей и гостей региона воздержаться от купания вне специально оборудованных мест и при отсутствии спасателей.