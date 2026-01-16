В Подмосковье подготовили более 200 крещенских купелей

16 января 2026, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

206 купелей подготовили в Московской области к Крещению в этом году, они оборудованы на прудах, реках и при храмах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.





Все купели оснащены настилами, удобными спусками в воду, осветительными приборами и тёплыми раздевалками.





«У каждой купели будут дежурить врачи, спасатели, пожарные и полицейские. Всего в обеспечении безопасности крещенских купаний задействуют более 3,3 тыс. человек и почти 830 единиц техники, включая плавсредства», — говорится в сообщении.