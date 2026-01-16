Достижения.рф

В Подмосковье подготовили более 200 крещенских купелей

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

206 купелей подготовили в Московской области к Крещению в этом году, они оборудованы на прудах, реках и при храмах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.



Все купели оснащены настилами, удобными спусками в воду, осветительными приборами и тёплыми раздевалками.

«У каждой купели будут дежурить врачи, спасатели, пожарные и полицейские. Всего в обеспечении безопасности крещенских купаний задействуют более 3,3 тыс. человек и почти 830 единиц техники, включая плавсредства», — говорится в сообщении.
Под особый пожарный надзор также взяли места проведения праздничных богослужений — свыше 280 храмов.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона воздержаться от купания вне специально оборудованных мест и при отсутствии спасателей.
Лев Каштанов

