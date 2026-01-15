Погружение без последствий: Врач поделился секретом безопасного купания на Крещение

15 января 2026, 14:16

Терапевт Лапа: человек переохлаждается не в воде, а выйдя из нее

Фото: iStock/AnnaTamila

Скоро православные верующие отметят Крещение, многие готовятся к традиционному купанию в проруби. Однако врачи предупреждают о серьезных рисках.





По словам терапевта высшей категории Людмилы Лапы, опасность переохлаждения возникает не столько в воде, сколько на холодном воздухе. Температура подо льдом составляет всего 1-4 градуса, но после выхода из проруби воздух может быть гораздо холоднее, достигая -40 градусов. Именно в этот момент и происходит переохлаждение.



Чтобы избежать неприятностей после купания, следуйте простым рекомендациям:



