Погружение без последствий: Врач поделился секретом безопасного купания на Крещение
Терапевт Лапа: человек переохлаждается не в воде, а выйдя из нее
Скоро православные верующие отметят Крещение, многие готовятся к традиционному купанию в проруби. Однако врачи предупреждают о серьезных рисках.
По словам терапевта высшей категории Людмилы Лапы, опасность переохлаждения возникает не столько в воде, сколько на холодном воздухе. Температура подо льдом составляет всего 1-4 градуса, но после выхода из проруби воздух может быть гораздо холоднее, достигая -40 градусов. Именно в этот момент и происходит переохлаждение.
Чтобы избежать неприятностей после купания, следуйте простым рекомендациям:
- Сразу вытирайте тело сухим полотенцем и энергично растирайте кожу;
- Быстро надевайте сухую и теплую одежду, особенно валенки на ноги;
- Выпейте горячий чай.
В беседе с «Татар-информ» она рассказала, что купание в проруби противопоказано при простудах и хронических заболеваниях. Людмила Лапа советует избегать этой практики при проблемах с суставами или высоком кровяном давлении. Резкий перепад температур может негативно сказаться на здоровье. Соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь в безопасности во время праздника!