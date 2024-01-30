«Настроены пророссийски»: Немецкий журналист рассказал, как люди живут в Мариуполе

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Жители Мариуполя настроены пророссийски, заявил немецкий журналист Армин Корпер, побывавший в городе, в репортаже для телеканала ZDF.
«Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. Люди, которые здесь живут, настроены пророссийски», — рассказал Корпер.
По его словам, жизнь в городе течёт в спокойном русле, вся инфраструктура работает в нормальном режиме. Репортёра поразило то, как быстро город смог вернуться к полному функционированию.
Читайте также:
В Мариуполе восстановлен очередной многоквартирный дом
ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»
В ДНР суд заочно дал 28 лет сержанту ВСУ за расстрел двух жителей Мариуполя
Евгения Парфентьева