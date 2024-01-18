В ДНР суд заочно дал 28 лет сержанту ВСУ за расстрел двух жителей Мариуполя

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил младшего сержанта национальной гвардии Украины Ивана Паскалова к 28 годам лишения в колонии строгого режима за расстрел двух жителей Мариуполя. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.
В марте 2022 года Паскалов, находящийся на позиции, которая была оборудована на крыше одного из зданий в Мариуполе, выстрелил из автомата АК-74 по двум мирным жителям, шедшим по улице. От полученных ранений они погибли.
До этого суд в ДНР вынес заочный приговор украинскому солдату, убившему пленного.
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Алина Юрчак