Россиянам раскрыли допустимую дозу пельменей

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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.
Он уточнил, что важно делать рацион разнообразным, включая в него овощи, фрукты и другие продукты, богатые витаминами и полезными элементами.
А диетолог Полина Журавлева прокомментировала информацию о вреде животного белка для человека.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что арбуз — это кладезь полезных веществ, которые благоприятно влияют на организм человека.
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«Пельмени содержат мясо, это обеспечивает белок, а также углеводы из теста. Надо, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок. Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара. Чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу», — добавил в беседе с Газета.ру Быстров.
А диетолог Полина Журавлева прокомментировала информацию о вреде животного белка для человека.
«Несмотря на семимильные шаги в науке, мы до сих пор не знаем, как влияет белок. Но знаем, что мясо и рыбу нужно употреблять с большим количеством овощей, и делать это всегда. Переедать не нужно, знайте меру, не насилуйте свой организм», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что арбуз — это кладезь полезных веществ, которые благоприятно влияют на организм человека.
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Мелисса Тимофеева