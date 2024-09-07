«У вас там ребеночек»: В теле 26-летней сибирячки случайно нашли лишние органы

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Необычную патологию нашли врачи у самой обычной с виду 26-летней девушки из Ангарска Иркутской области. Оказалось, что у Марины три почки и две селезенки. Врачи не сразу поверили в наличие «лишних» органов. Сибирячка и сама не подозревала, насколько у нее уникальный организм.
Вторую селезенку сначала приняли за беременностьПо рассказу самой Марины, впервые особенность в организме заметил врач во время УЗИ брюшной полости. Девушка в 25 лет проходила плановую диспансеризацию, куда ее направили от производства. Такое обследование у нее на работе нужно проходить раз в 4 года. Лежа под аппаратом УЗИ Марина услышала поздравление от врача «у вас там ребеночек!».
«Сказать, что я была в шоке – ничего сказать. Неужели беременна? Оказалось, что «ребеночком» врач назвал маленькую селезенку, размером примерно в два сантиметра, которая находилась рядом с основным органом», – цитирует девушку КП-Иркутск.
Что «ребеночком» оказалась селезенка, поняли уже позже во время более детального обследования. Марине предложили удалить орган хирургическим путем, но девушка отказалась, поскольку никаких проблем дополнительная селезенка хозяйке не доставляет.
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Одна слева и две – справаВо время того же осмотра нашли еще один сюрприз – третью почку. Она оказалась справа от позвоночника и почти срослась с основной. Но при этом «запасная» почка добросовестно работает, как самостоятельный орган. Тут тоже повода для беспокойства не нашли, но рекомендовали проверяться каждые полгода, чтобы выявить возможные конфликты органов.
«С того обследования в больнице меня теперь помнят в лицо. Признались, что еще долго обсуждали мой случай», – рассказала Марина.Наличие дополнительных органов у дочери стало неожиданностью и для родителей.
В роддоме патологию не заметилиМать девушки рассказала, что при рождении Марины врачи перинатального центра не заметили дополнительные органы. Во всяком случае, женщине ничего не сказали, и в медицинской карте никакой записи о патологии не было. В целом ребенок родился в срок и абсолютно здоровый. Причем у родителей девушки дополнительных внутренних органов нет. А что касается предыдущих поколений родственников, теперь узнать невозможно. Бабушек и дедушек уже нет в живых и были ли у них схожие патологии, уже никто не узнает.
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Наличие запасных органов никак не повлияло на жизнь Марины. Девушке нравится рассказывать знакомым о третьей почке и наблюдать их реакцию. Некоторые друзья в шутку советуют продать запасные органы.
Третью почку находят у одного ребенка из 500Согласно медицинским справочникам, подобные аномалии возникают внутриутробно еще в период развития эмбриона. Причину могут быть разные – от нестандартного набора хромосом в конкретном органе до редких генетических заболеваний. Например, добавочная селезенка имеется у 10 – 20% населения, а третью почку находят у 1 новорожденного из 500. Нужно ли при этом медицинское вмешательство, зависит от индивидуальных показателей. В любом случае, определить это могут только квалифицированные специалисты.
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Лия Мурадьян