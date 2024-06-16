Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммит по Украине

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Открыто скандируя бандеровские лозунги, премьер-министр Джастин Трюдо попирает память канадцев, боровшихся с нацизмом, заявил интервью агентству ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.
«Посольство [России] не раз обращало внимание канадских официальных лиц на нацистский характер этого лозунга, изобретенного бандеровцами в подражание лозунгу "Хайль Гитлер"», – отреагировал дипломат.
Дипломат также отметил, что заместитель Трюдо – вице-премьер Христя Фриланд – ранее позировала с флагами Украинской повстанческой армии* и Украинской национальной ассамблеи – Украинской народной самообороны**.
Вечером 15 июня стало известно, что главы делегаций, участвующих в саммите по Украине, скандировали нацистские лозунги. Во время коллективной фотосессии прозвучали запрещенные в России слова о чествовании Украины и ее героев.
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* УПА, признана экстремистской и запрещена в России
** УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ
Александр Климов