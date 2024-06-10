Студентка получила семь суток за кулон с бандеровским трезубцем

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Нагатинский суд столицы назначил семь суток административного ареста первокурснице Виктории Мумриной за ношение кулона с бандеровским трезубцем. Об этом говорится в постановлении суда, пишет РИА Новости.
«На шее (у Мумриной – ред.) находилась цепочка с кулоном из цветного металла, на кулоне изображен символ украинской организации "Тризуб"* им. Степана Бандеры*, что является нацистской атрибутикой или символикой. Данная символика является экстремистской на основании решения Верховного суда РФ», — говорится в документе.
Студентка первого курса Института деловой карьеры признала в суде свою вину и пояснила, что не знала о значении данного символа. Таким образом, суд назначил первокурснице наказание в виде семи суток административного ареста.
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* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Элина Позднякова