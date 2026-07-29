Наценка на социально значимые продукты в России опустилась ниже нуля

29 июля 2026, 10:36

«Ъ»: В июне наценка на социально значимые товары в РФ стала отрицательной

Фото: iStock/william87

В июне средняя наценка торговых сетей на продукты из перечня социально значимых товаров достигла минус 1%. Глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов пояснил, что ретейлеры покрывают такие потери за счет других категорий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».