Наценка на социально значимые продукты в России опустилась ниже нуля
В июне средняя наценка торговых сетей на продукты из перечня социально значимых товаров достигла минус 1%. Глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов пояснил, что ретейлеры покрывают такие потери за счет других категорий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сети продавали себе в убыток 13 позиций из 25, входящих в правительственный список. Так, цена моркови на прилавках оказалась на 22,1% ниже закупочной, а белокочанную капусту магазины реализовывали с разницей в минус 12,6%. Ретейлеры сдерживают стоимость базовых продуктов в том числе из-за внимания Федеральной антимонопольной службы. ФАС регулярно следит за ценами в социально значимых категориях, поскольку их рост влияет на расходы граждан и показатели инфляции.
При этом средняя торговая наценка во втором квартале достигла 28%, следует из статистики Росстата. Потери от продажи недорогих продуктов сети перекрывают ценами на остальные товары. По словам Богданова, до 95% наценки компании направляют на зарплаты сотрудникам, доставку, аренду магазинов и складов. На чистую прибыль остается около 2–3%.
Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что дополнительный доход сетям приносят непродовольственные товары и продукция собственных торговых марок. Директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил еще один подход: ретейлеры удерживают минимальную цену на один товар в категории, а остальные позиции продают дороже.
Читайте также: