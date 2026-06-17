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Центр исторической памяти раскрыл детали Дня памяти и скорби 22 июня

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova

Национальный центр исторической памяти детально рассказал о предстоящем Дне памяти и скорби 22 июня. Соответствующий документ есть в распоряжении «Радио 1».



Организаторы подчеркнули, что государства, входившие в коалицию нацистской Германии и вероломно напавшие на Советский Союз 22 июня 1941 года, сегодня составляют ядро стран, ведущих агрессивную антироссийскую политику. Историческая память о Великой Отечественной войне является инструментом противодействия попыткам пересмотра ее итогов.

Особое внимание уделят демонстрации архивных хроник, сопоставляющих преступления нацистов с современными проявлениями неонацизма и русофобии. Кульминацией памятных дней станет общероссийская минута молчания, которая пройдет 22 июня ровно в 12:15 по московскому времени — в тот час, когда в 1941 году советские граждане услышали обращение о нападении Германии. В этот момент вещание всех теле- и радиоканалов приостановят для трансляции аудиовизуальных материалов, подготовленных Национальным центром.

Кроме того, в субъектах РФ запланировали международные акции «Свеча памяти», «Огненные картины войны», а также кинолектории и световые шоу в городах трудовой доблести.

Никита Кротов

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