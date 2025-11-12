Натуральный мех снова в тренде

12 ноября 2025, 10:22

Звездный стилист Алексей Сухарев: Этой зимой мех — один из главных трендов

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Россию вернулся тренд на шубы из натурального меха. Об этом рассказал звёздный стилист Алексей Сухарев.





По его словам, выбирать стоит натуральные шубы в пол, укороченные или цветные модели.





«Этой зимой мех — один из главных трендов. Причем актуальны не только шубы, но и меховые аксессуары: шапки, шарфы. Все это снова входит в моду», — рассказал Сухарев «Вечерней Москве».

«Я по-прежнему рекомендую присмотреться к винтажным мехам — это всегда беспроигрышный вариант. Также в тренде шубы в пол, напоминающие халат, или укороченные свободные варианты, похожие на куртку. Цветной мех все еще остается актуальным, можно купить шубу в оттенке бутылочного стекла или бордо», — уточнил стилист.

