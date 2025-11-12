Натуральный мех снова в тренде
Звездный стилист Алексей Сухарев: Этой зимой мех — один из главных трендов
В Россию вернулся тренд на шубы из натурального меха. Об этом рассказал звёздный стилист Алексей Сухарев.
По его словам, выбирать стоит натуральные шубы в пол, укороченные или цветные модели.
«Этой зимой мех — один из главных трендов. Причем актуальны не только шубы, но и меховые аксессуары: шапки, шарфы. Все это снова входит в моду», — рассказал Сухарев «Вечерней Москве».
Он отметил, что в прошлом сезоне предпочтение отдавали искусственному меху, то предстоящей зимой стоит выбирать изделия из натурального меха.
«Я по-прежнему рекомендую присмотреться к винтажным мехам — это всегда беспроигрышный вариант. Также в тренде шубы в пол, напоминающие халат, или укороченные свободные варианты, похожие на куртку. Цветной мех все еще остается актуальным, можно купить шубу в оттенке бутылочного стекла или бордо», — уточнил стилист.
В свою очередь дизайнер одежды и исследователь моды Марина Холкина рассказала «Газете.Ru», что осенью текущего года сделать образ стильным помогут вязаные гольфы, поло и многослойность.
«Вязаные гольфы — классный новый тренд, который встречается в коллекции Miu Miu. Стильно смотрится в сочетании с лоферами и высокими сапогами. Также советую попробовать монохромные образы — составить аутфит из приближенных оттенков, к примеру, total black всегда смотрится стильно и дорого», — рассказала эксперт.
В этом сезоне стилист посоветовала уделить внимание многослойности и объёмным минималистичным аксессуарам. Холкина добавила, что текущей осенью всё больше набирают популярность брюки-клёш, которые пришли на смену багги и идеально подчёркивают женственный силуэт.