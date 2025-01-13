Nature: увеличение средней температуры на 1,5°C — тревожный сигнал для мира

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По словам ученого Эксетерского университета Англии Гейла Уайтмена, увеличение средней температуры на 1,5 градуса в 2024 году является тревожным сигналом для мира. Об этом он заявил журналу Nature.
«Мы приближаемся к концу того, что мы считали зоной безопасности для человечества», — отметил ученый.
Уайтмен выразил надежду на то, что этот вопрос будет подниматься на ближайшем саммите ООН. По его словам, увеличение температуры на полтора градуса может успокоить людей насчет глобального потепления. Это проявится в таких фразах, как: «Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло».
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Иван Мусатов