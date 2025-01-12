«Роскосмос» опубликовал новые кадры пожаров в Лос-Анджелесе

Фото: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
«Роскосмос» представил кадры разрушительных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес в штате Калифорния. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что фотография была сделала спутником «Ресурс-П». На снимке отчётливо виден дым от пожаров, который распространился на большой территории.
Масштабные пожары вспыхнули 7 января и стремительно распространились на тысячи гектаров. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Причиной возгорания, по мнению метеорологов, стала сухая и очень ветреная погода.
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Анастасия Чинкова