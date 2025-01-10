Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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В Москве в субботу ожидаются небольшие дожди и температура выше нуля. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, 11 января будет дождливым и теплым, как ночью, так и днем — до +4 градусов.
В сравнении с климатической нормой, отметила метеоролог в беседе с RT, температура будет выше на 6-7 градусов.
На следующий день, 12 января, погода в столице останется пасмурной, а во второй половине обещают дождь со снегом, рассказали «Известиям» в сервисе «Яндекс Погода». Днем ожидается температура около нуля, а к вечеру она опустится до -1. Ветер слабый, с порывами до 3,2 метров в секунду.
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«Поэтому таяние снега у нас продолжится, и мы можем остаться местами вообще без снежного покрова»», — рассказала специалист.
На следующий день, 12 января, погода в столице останется пасмурной, а во второй половине обещают дождь со снегом, рассказали «Известиям» в сервисе «Яндекс Погода». Днем ожидается температура около нуля, а к вечеру она опустится до -1. Ветер слабый, с порывами до 3,2 метров в секунду.
«По информации синоптиков, в Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: во второй половине дня будет идти дождь со снегом, а температура будет на уровне московских значений или на один градус ниже», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев