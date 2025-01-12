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В Санкт-Петербурге 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Фото: iStock/ Alexey_Lesik

Фото: iStock/ Alexey_Lesik

В Санкт-Петербурге 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за сильного снега. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Teлеграм-канале.
На взлетно-посадочных полосах аэропорта Пулково продолжаются идти сильный снег. 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, отправились на запасные аэродромы. В первую очередь воздушные судна приземлились Москве.

«Воздушная гавань временно (предварительно до 13:20 по московскому времени) не отправляет и не принимает рейсы», — уточнил представитель Росавиации.



Ранее сообщалось, что в российских аэропортах сняли ограничения на приём и вылет самолётов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани Перми, Казани, Нижнекамска и Ижевска. Первым возобновил работу в стандартном режиме аэропорт Ижевска. Ранее два самолёта, летевшие в город, был перенаправлены на запасной аэродром в Кирове.

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#петербург
#санкт-петербург
ES: бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса из-за спора с бортпроводником
12 января 2025, 14:08

Хабиб Нурмагомедов (Фото: kremlin.ru)

Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в Соединённых Штатах Америки после спора с бортпроводником, сообщила медиа-организация Essentially Sports.
Источник передал, что Нурмагомедов направлялся в Лос-Анджелес — там 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед отправлением воздушного судна к спортсмену, который сидел у аварийного выхода, подошел бортпроводник. Он хотел узнать о готовности россиянина помогать экипажу при возникновении внештатной ситуации.

Ответ Хабиба не понравился бортпроводнику, он попросил мужчину сменить место в самолете. Нурмагомедов отказался и сразу после этого спортсмена сняли с рейса. Еще за ним последовали его спутники.

Хабиб Нурмагомедов — экс-чемпион UFC в легком весе. Россиянин одержал 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.

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#спортсмен
#сша
#полеты
#самолет
#рейсы
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Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах
Глава РАО поддержала введение интегральной оценки в школах
12 января 2025, 13:13

Фото: iStock/Zhang Shu

Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева поддержала идею о вводе интегральной оценки в школах. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку для выпускников школ. С её помощью удастся учесть знания по всему спектру изучаемых предметов. Чиновник призывает учитывать средний балл наравне с результатами ЕГЭ.

Васильева отметила, что полностью поддерживает эту инициативу, поскольку сама неоднократно заявляла, что итогом обучения в школе должны являться не только результаты ЕГЭ по ряду конкретных предметов, но и оценки по всем дисциплинам.

Также президент РАО подчеркнула, что ребёнку необходим более индивидуальный подход, которого можно добиться, если общество будет больше доверять школе и учителям.

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#образование
#школа
#вуз
#егэ
#минобрнауки
#россия
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В России впервые признали СМИ террористической организацией
Komi Daily* стало первым в России СМИ, признанным террористической организацией
12 января 2025, 11:45

Фото: iStock/irene_rebrova

Издание Komi Daily* стало первым СМИ, признанным террористической организацией в России. Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что ФСБ посчитала Komi Daily одним из структурных отделений «Форума свободных государств постРоссии»*, который в ноябре был признан террористической организацией Верховным судом РФ. При этом в издании отрицают связь с форумом.

Сайт Komi Daily был заблокирован в марте 2024 года за публикацию материалов, посвящённых теме ЛГБТ**. Также в мае прошлого года редакторов оштрафовали по статье о возбуждении ненависти, вражды или унижении человеческого достоинства.

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Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России

*запрещённая в России террористическая организация
**запрещённое в России экстремистское движение
#фсб
#россия
#терроризм
#сми
#сайт
#лгбт
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Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России
Володин: ГД продолжит обсуждать регулирование деструктивного контента в играх
12 января 2025, 10:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Госдума продолжит обсуждать тему борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эта тема заинтересовала многих депутатов. К обсуждению планируется подключить родительское сообщество, учителей, психологов и всех заинтересованных.

Володин указал, что ряд СМИ пишет о полном запрете видеоигр в России. По словам политика, об этом речи не идёт.

Также парламентарий отметил, что за последние несколько лет произошёл ряд случаев с нападением детей на сверстников и учителей в школах. Выяснилось, что их действия были спровоцированы компьютерными играми. Володин подчеркнул, что дети перестают видеть грань между виртуальным миром и реальностью, что приводит к плохим последствиям.

Отдельно председатель Госдумы указал, что в рассматриваемом законопроекте идёт речь о запрете пропаганды смены пола, ЛГБТ* и употребления наркотических веществ, которые часто фигурируют в видеоиграх.

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#госдума
#игры
#законопроект
#дети
#защита
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«Эксмо» сняло с продажи книгу о спасении еврейских детей из-за одной фразы
«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении еврейских детей
12 января 2025, 08:09

Фото: iStock/Canetti

Российское книжное издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены» о спасении еврейских детей из гетто в годы Второй мировой войны. Поводом стала одна фраза, сообщается на официальном сайте компании.
Отмечается, что читатели обратили внимание на одну фразу в книге, в результате чего было принято решение о снятии её с продажи. Больше это произведение не поставляется в книжные магазины.

В «Эксмо» не указали, о какой фразе идёт речь. Однако предполагается, что читатели были возмущены фрагментов, в котором повествуется о якобы актах изнасилования жительниц города Краков в Польше советскими военными.

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#магазины
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Минобр Украины хочет отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
12 января 2025, 07:34

Фото: iStock/Aree Sarak

Минобразования Украины намерено сделать необязательными изучение физики, биологии и химии в старших классах. Об этом пишет местное издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление ведомства.
Отмечается, что помимо указанных необязательными также планируют сделать зарубежную литературу, всемирную историю, гражданское образование и географию. При этом обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физкультура и «Защита Украины». Такие нововведения хотят внедрить в учебный процесс учеников 10, 11 и 12 классов.

Издание уточняет, что в министерстве образования рассматривают возможность введения профильного образования, что позволит школьникам самостоятельно выбрать профиль обучения: физико-математический, общественно-гуманитарный и языковой.

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#школа
#образование
#дети
#украина
#минобразования
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Депутат Нилов: в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
12 января 2025, 04:14

Фото: iStock/Weedezign

По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом депутат рассказал РИА Новости.
«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей - это просто будет сделать невозможно», — заявил Нилов изданию.

Как пример депутат привел врачей, которые не смогут вести работу из дома и им придется придерживаться нынешних графиков. При этом компенсировать один рабочий день можно с помощью технологий. С помощью искусственного интеллекта можно будет не только сократить рабочую неделю, но и повысить производительность труда и увеличить зарплаты.

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#неделя
#госдума
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На «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности в области ИИ
11 января 2025, 18:51

Фото: istockphoto/Pro2sound

С 13 января по 2 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» пройдёт урок от компании «Лаборатория Касперского». Темой занятия будет «Кибербезопасность и искусственный интеллект».
Организаторами проекта выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с основными российскими компании в сфере информационных технологий.

Урок адресован учащимся с первого по 11-й классы и ориентирован на формирование у них основных навыков в области цифровой экономики, а также раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Школьники получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также о том, как эти возможности используют кибермошенники.

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» будет состоять из нескольких интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету Урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются по степени сложности для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1 - 4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5 - 9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами.

Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.

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#рф
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Победивший в рукопашной солдата ВСУ штурмовик из Якутии стал Героем России
11 января 2025, 18:23

Фото: istockphoto/zim286

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору ВС РФ из Якутии Андрею Григорьеву. Документ опубликован на сайте Кремля.
В начале января в социальных сетях распространилась запись нашлемной камеры солдата ВСУ, на которой запечатлены кадры его рукопашной схватки на ножах с российским штурмовиком, которым был Григорьев. Боец ВС РФ одержал в противостоянии победу. По его просьбе он оставил поверженного противника, чтобы дать тому «умереть спокойно».

В указе отмечается, что высокой награды российский боец удостоен за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Сам Григорьев был очень удивлён, когда брат позвонил ему и сказал, что он стал Героем России.

«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — сказал штурмовик корреспонденту RT.

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