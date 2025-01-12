В Санкт-Петербурге 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

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В Санкт-Петербурге 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за сильного снега. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Teлеграм-канале.
На взлетно-посадочных полосах аэропорта Пулково продолжаются идти сильный снег. 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, отправились на запасные аэродромы. В первую очередь воздушные судна приземлились Москве.
«Воздушная гавань временно (предварительно до 13:20 по московскому времени) не отправляет и не принимает рейсы», — уточнил представитель Росавиации.
Ранее сообщалось, что в российских аэропортах сняли ограничения на приём и вылет самолётов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани Перми, Казани, Нижнекамска и Ижевска. Первым возобновил работу в стандартном режиме аэропорт Ижевска. Ранее два самолёта, летевшие в город, был перенаправлены на запасной аэродром в Кирове.
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«Воздушная гавань временно (предварительно до 13:20 по московскому времени) не отправляет и не принимает рейсы», — уточнил представитель Росавиации.
Ранее сообщалось, что в российских аэропортах сняли ограничения на приём и вылет самолётов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани Перми, Казани, Нижнекамска и Ижевска. Первым возобновил работу в стандартном режиме аэропорт Ижевска. Ранее два самолёта, летевшие в город, был перенаправлены на запасной аэродром в Кирове.
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Ольга Енгалычева