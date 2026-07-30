Стало известно, какие новости наиболее популярны среди россиян

30 июля 2026, 19:48

Дзен: россияне предпочитают читать новости о спасении животных

Фото: iStock/SeventyFour

Истории о спасении животных возглавили рейтинг наиболее популярных позитивных новостей среди россиян. К такому выводу пришли аналитики платформы «Дзен» по итогам опроса 1300 человек.