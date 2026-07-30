Стало известно, какие новости наиболее популярны среди россиян
Истории о спасении животных возглавили рейтинг наиболее популярных позитивных новостей среди россиян. К такому выводу пришли аналитики платформы «Дзен» по итогам опроса 1300 человек.
Согласно результатам исследования, этот вариант выбрали 46% респондентов. Второе место заняли новости об открытиях российских ученых, которые отметили 19% участников опроса, а третье — сообщения о спортивных достижениях с результатом 17%.
Опрос также показал, что 29% россиян чаще делятся с родными и друзьями именно позитивными новостями. При этом 62% участников исследования ежедневно читают не менее пяти публикаций с хорошими новостями, еще 21% просматривают от трех до пяти таких материалов в день.
Чаще всего респонденты знакомятся с позитивной повесткой утром перед началом рабочего дня — такой вариант выбрали 46% опрошенных. Еще 24% читают подобные новости в течение дня, чтобы переключить внимание, а 20% делают это перед сном.
Результаты опроса свидетельствуют об устойчивом интересе россиян к жизнеутверждающему контенту, передает argumenti.ru.
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