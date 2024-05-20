Наушники, пуховик и грабли: в электричках Подмосковья за две недели забыли более 160 вещей

Фото: iStock/Pickone
Свыше 160 забытых вещей было обнаружено в электричках Центральной пригородной пассажирской компании за период с 27 апреля по 12 мая, чаще всего — в составах, курсирующих на Белорусском, Рижском, Курском и Казанском направлениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Чаще всего люди забывали в электричках рюкзаки, чемоданы и сумки, а также различные гаджеты, в основном — беспроводные наушники. Встречались и необычные находки, например, садовый шланг, зимний пуховик и грабли», — говорится в сообщении.Для того, чтобы вернуть себе забытые в электричке вещи, пассажиру следует обратиться к дежурному полицейскому на станции или в отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Отмечается, что если вещи были забыты в электричках МЖД, обращаться следует в контактный центр «Московский транспорт».
Читайте также:
В Москве и Подмосковье изменилась стоимость проезда в пригородных поездах
Более половины пассажиров ЦППК покупают билеты через цифровые сервисы
С начала года в поездах ЦППК перевезли 18 тысяч велосипедов
Лев Каштанов