В Москве и Подмосковье изменилась стоимость проезда в пригородных поездах

Фото: пресс-служба ЦППК
Сегодня изменились цены на проезд в пригородных поездах по Москве и Московской области. Железнодорожный тариф станет дифференцированным, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
«В пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету фиксированная – 55 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковье, в том числе в столицу и обратно, стоимость будет складываться так: 40 рублей – за первую тарифную зону в маршруте; 34 рублей – для второй зоны и далее. Цена проезда по МЦД с пересадкой на метро при оплате билетом «Кошелёк» карты «Тройка» в Центральной зоне составит 57 рублей, при оплате банковской картой – 64 рубля. Если маршрут затрагивает зону «Пригород», то при оплате «Тройкой» стоимость составит 76 рублей, банковской картой – 83 рубля», – говорится в сообщении.Изменение тарифов также коснётся абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.
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Лора Луганская