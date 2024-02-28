«Плачущий большевик»: как умер бывший премьер СССР Рыжков и что он не поделил с Собчаком

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Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков
О смерти бывшего премьера СССР сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале. Она назвала Рыжкова «человеком-эпохой», государственным деятелем уникального масштаба и отметила, что он всегда переживал за страну.
«Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — заявила Матвиенко.
Чем был известен Рыжков
Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Свою трудовую деятельность он начал на заводе тяжелого машиностроения. Он прошел путь от сменного мастера до заместителя директора предприятия. В 1975 году Рыжков занял пост первого заместителя председателя Государственного планового комитета Совете министров СССР. С 1985 по 1990 год он был председателем Совета министров.
Рыжков также баллотировался на выборах президента. В 1991 году он занял второе место, уступив Борису Ельцину.
С 1995 по 2003 год он работал в Государственной думе. С сентября 2003 года Рыжков представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Белгородской области.
Из-за чего умер Рыжков
О причинах и дате смерти бывшего премьера СССР подробностей в настоящее время нет. Рыжков скончался на 95-м году жизни, можно предположить, что это произошло по естественным причинам. Известно, что у Рыжкова были проблемы с сердцем. Первый инфаркт он пережил в 1990-м году.
Почему Николая Рыжкова называли «плачущим большевиком»
Прозвище «плачущий большевик» Николай Рыжков получил в 1990 году после III Съезда народных депутатов СССР, пишет историк Константин Душенко в своей книге «Цитаты из русской истории».
Анатолий Собчак во время заседании обрушился на Рыжкова с обвинениями в том, что тот содействовал деятельности кооператива, который направил за рубеж несколько танков. В ходе дискуссии у Рыжкова якобы задрожал голос, на что Собчак обратил внимание.
Историки часто вспоминают, что в адрес Рыжкова Собчак часто обрушивался с резкой критикой или позволял задать ему дерзкие вопросы. Причина, по которым отношения между политиками были неприязненными, неизвестна.
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