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«Плачущий большевик»: как умер бывший премьер СССР Рыжков и что он не поделил с Собчаком

Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков
28 февраля 2024, 14:32
Фото: iStock/Natalia POGODINA

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков скончался в возрасте 94-х лет. Почему политика называли «плачущим большевиком» и из-за чего у него не ладились отношения с Анатолием Собчаком, читайте в материале «Радио 1».

Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков


О смерти бывшего премьера СССР сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале. Она назвала Рыжкова «человеком-эпохой», государственным деятелем уникального масштаба и отметила, что он всегда переживал за страну.


«Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — заявила Матвиенко.

Чем был известен Рыжков


Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Свою трудовую деятельность он начал на заводе тяжелого машиностроения. Он прошел путь от сменного мастера до заместителя директора предприятия. В 1975 году Рыжков занял пост первого заместителя председателя Государственного планового комитета Совете министров СССР. С 1985 по 1990 год он был председателем Совета министров.

Рыжков также баллотировался на выборах президента. В 1991 году он занял второе место, уступив Борису Ельцину.

С 1995 по 2003 год он работал в Государственной думе. С сентября 2003 года Рыжков представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Белгородской области.

Из-за чего умер Рыжков


О причинах и дате смерти бывшего премьера СССР подробностей в настоящее время нет. Рыжков скончался на 95-м году жизни, можно предположить, что это произошло по естественным причинам. Известно, что у Рыжкова были проблемы с сердцем. Первый инфаркт он пережил в 1990-м году.

Почему Николая Рыжкова называли «плачущим большевиком»


Прозвище «плачущий большевик» Николай Рыжков получил в 1990 году после III Съезда народных депутатов СССР, пишет историк Константин Душенко в своей книге «Цитаты из русской истории».

Анатолий Собчак во время заседании обрушился на Рыжкова с обвинениями в том, что тот содействовал деятельности кооператива, который направил за рубеж несколько танков. В ходе дискуссии у Рыжкова якобы задрожал голос, на что Собчак обратил внимание.

Историки часто вспоминают, что в адрес Рыжкова Собчак часто обрушивался с резкой критикой или позволял задать ему дерзкие вопросы. Причина, по которым отношения между политиками были неприязненными, неизвестна.

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В подмосковном Минтрансе составили «портрет потерпевшего» на железной дороге
28 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Усреднённый «портрет потерпевшего» на железной дороге в Подмосковье составили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, типичной жертвой несчастного случая оказался трезвый мужчина средних лет, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 80 процентах случаев пострадавшие на железной дороге – это мужчины, пик приходится на возраст от 35 до 54 лет, что составляет 40% от общего числа. Около 70% погибших не были в состоянии опьянения», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что большинство смертельных несчастных случаев на железной дороге происходит в тёмное время суток, а самые опасные дни недели — пятница и суббота.

В Московской области ведётся работа по снижению травматичности на железной дороге, для этого строят пешеходные переходы, перекрывают опасные стихийные тропинки через пути, проводят профилактические рейды и пр.

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Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию
«Тинькофф» предупредил о рассылке писем о «налоге на СВО» от мошенников
28 февраля 2024, 14:44

Фото: istock / Butsaya

Мошенники разработали новую схему обмана россиян — они начали рассылать людям письма о так называемом «налоге на СВО» и предлагают отказаться от его выплаты. Если гражданин переходит по ссылке, он может предоставить свои личные данные аферистам. Об этом предупреждает РБК со ссылкой на «Тинькофф Защиту».

«Злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — предупредили эксперты.
В сообщениях указано, что если не отказаться от оплаты налога, с человека снимут «десятки тысяч рублей». Чтобы этого не произошло, жертве предлагают перейти на поддельный сайт банка. Когда мошенники получают личную информацию пользователя, они пытаются вывести деньги жертвы или оформить кредит на ее имя, отметили специалисты.

Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал как мошенники используют нейросети. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жертвы
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Стало известно, в каких регионах РФ ожидается аномальная погода
Синоптик Шувалов спрогнозировал аномалии в Архангельской и Мурманской областях
28 февраля 2024, 14:25

Фото: istockphoto.com/Anastasia Deriy

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о грядущих аномальных условиях в Архангельской и Мурманской областях.
Изменчивая погода будет наблюдаться и в Ненецком автономном округе, считает эксперт.

«Вот здесь время от времени остатки атлантических циклонов, которые бушуют в Норвежском море, будут проникать дальше на восток, здесь и снег может быть, и температура выше гораздо положенной», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прогнозировал тёплую погоду в конце февраля в Москве.

Ранее «Тhe guardian» сообщала, что компанию Shell намерены обязать очистить загрязнение до ухода из дельты Нигера.

«В соответствии с нигерийским законодательством, Shell должна ликвидировать разливы нефти независимо от причины. Ей это не удалось», — приводят argumenti.ru доклад Центра исследований транснациональных корпораций (Somo).

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#температура
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Синоптик Шувалов: март начнётся с плюсовой температуры
Синоптик Шувалов рассказал о плюсовой температуре в начале марта
28 февраля 2024, 14:20

Фото: IStock/Liudmila Kiermeier

До конца последнего месяца зимы остались считанные часы. Однако весна уже не просто стоит на пороге, а заходит в каждый дом. Об этом говорят столбики термометров, которые в Москве и Подмосковье уже поднялись до плюсовых отметок. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» рассказал, что такая погода сохранится и в первых числах марта.
По словам специалиста, предвесеннее состояние погоды продолжится на этой неделе. Небольшие изменения ждут жителей столичного региона в конце недели, однако, они не принесут больших проблем.
«Синоптическая ситуация стабильная, антициклон как стоял, так и стоит над европейской территорией России, фронтальные разделы Запада подойдут, но они будут крайне незначительные. Поэтому изменения в погоде будут в пятницу и субботу, но это будут очень незначительные. Скажутся только на увеличении облачности», — отметил синоптик.
Шувалов подчеркнул, что температура воздуха ночью на этой неделе будет опускаться до 0…-5 градусов, днём – подниматься до 1… 3 градусов.

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#погода
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«Автоваз» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач
28 февраля 2024, 14:18

Фото: istockphoto / Fahroni

«Автоваз» объявил о начале серийного производства модели Lada Vesta, оснащенной автоматической трансмиссией. Об этом говорится в сообщении компании.
Уточняется, что первая партия машин с автоматикой уже выпущена. Новый мотор уже прошел полноценный цикл проверок и испытаний. При этом, для внедрения автоматической трансмиссии были модернизированы топливная и тормозная системы автомобиля, отметили в компании.

Автопроизводитель собирается устанавливать автоматическую трансмиссию на все модели автомобилей Vesta, а именно на седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Премьерный показ нового мотора автомобиля состоялась в конце прошлого года. Одно из основных достижений инженеров автопроизводителя, это обрнаружение и устранение причины повышенного расхода масла. Такая проблема была особенна заметна у ВАЗ-21179.
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#автомобили
#производство
#россия
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В Мытищах несколько домов остались без воды из-за прорыва трубы
28 февраля 2024, 14:15

Фото: Роман Яковлев

Авария на сети водоснабжения произошла в Мытищах сегодня, 28 февраля, около 11 часов утра: из-за прорыва трубы без воды остались несколько домов в микрорайоне Дружба. Ликвидировать последствия аварии должны в течение нескольких часов, передаёт корреспондент Роман Яковлев.
«Воды нет в домах №№22 и 27 по Октябрьской улице, на 3-й Парковой от интерната до Октябрьской, на -й Парковой улице от пересечения с улицей Разина до Октябрьской, от 1-й Парковой до 4-й Парковой, в доме №12 по 4-й Парковой и в доме №17 по 3-й Парковой», — говорится в сообщении.
Питьевую воду к этим домам доставляют автомобили-водовозы.

«У нас пропала только холодная вода, авария произошла между 11 и 12 часами. Из водовоза вода хорошая, можно пить, набираю», — рассказал местный житель Анатолий.

По оценке специалистов, восстановить нормальное водоснабжение можно будет до 17:00.

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#мытищи
#жкх
#авария
#водоснабжение
#вода
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В текущем году проводят капитальный ремонт 10 колледжей Московской области
28 февраля 2024, 14:11

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

В Подмосковье проводится капитальный ремонт 10 колледжей. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Программу капремонта школ по инициативе «Единой России» расширили на колледжи.

«В Московской области реализуется масштабная программа по капитальному ремонту учреждений образования.В 2024 году планируется проведение капитального ремонта в 10 колледжах. На эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Два объекта –Подольский колледж имени А. В. Никулина и учебный корпус Щёлковского колледжа уже завершены», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В первую очередь проведут работы в автомобильно-дорожном колледже в Бронницах, в техникуме С. П. Королёва в Пушкино, в Мытищинском, Раменском и Электростальском колледжах, Наро-Фоминском и Дмитровском техникумах.

Кроме этого, в течение 2024–2025 годов также планируется проведение ремонта в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В. И. Бондаренко.

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#игорь брынцалов
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#колледжи
#капитальный ремонт
#подмосковье
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Милонов призвал запретить продажу в Сети знаков отличия силовых ведомств
28 февраля 2024, 14:07

Фото: istockphoto.com/Dzurag

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о запрете продажи в интернете предметов, связанных с деятельностью современных силовых служб, если они не представляют коллекционного или исторического интереса.
Он пояснил, что свободная продажа и доступность формы и знаков отличия силовых ведомств стран таит в себе опасность для общества.

«Прошу рассмотреть вопрос о запрете продажи любых предметов, связанных с современными силовыми службами, через интернет. Реализация и приобретение подобных товаров должны быть организованы исключительно в специализированных магазинах со строгим учётом», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

А зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказал мнение о том, что сейчас нет необходимости включать в полис ОМС программу послеродовой реабилитации.

«Сегодня существует достаточно вариантов оказания этой помощи в рамках ОМС. Надо разобраться, что включает это комплексная реабилитация в частных клиниках. Я думаю, что если не всё, то большую часть можно пройти в рамках существующей программы государственных гарантий, не неся для этого какие-то дополнительные средства», – приводит АГН «Москва» слова Куринного.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предлагал запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения.

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#интернет
#продажа
#омс
#полис
#опасность
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В округе Лотошино сделают энергосберегающими более 1,2 тыс уличных фонарей
28 февраля 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Более 1200 устаревших уличных светильников планируют заменить на светодиодные в 36 населённых пунктах городского округа Лотошино, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения в округе Лотошино. Информация о торгах размещена В Единой информационной системе в сфере закупок», — отмечается в сообщении.

Начальная цена лота за весь объём электромонтажных услуг составляет 13 миллионов 540 тысяч 399 рублей 42 копейки. В ведомстве напомнили, что это максимальная цена контракта, по окончании торгов заказчик выберет самое выгодное предложение.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта.

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#лотошино
#освещение
#благоустройство
#аукцион
#торги
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