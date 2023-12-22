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Песков описал ответ России на конфискацию активов фразой «не оставим их в покое»

Песков о попытках конфискации активов: РФ не оставит в покое их инициаторов
22 декабря 2023, 13:45
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Россия никогда не оставит в покое тех, кто инициирует и проводит политику незаконного изъятия российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, сообщает ТАСС.

Как утверждает Песков, такие действия неприемлем, поскольку могут навредить всей мировой финансовой системе.

«Те, кто это пытается инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал», — предупредил пресс-секретарь.

Он отметил, что Российская Федерации будет оспаривать подобные решения в суде, а также рассматривать варианты ответной конфискации.

До этого сообщалось, что Песков отнёс публикацию WSJ о гибели Пригожина к разряду «бульварного чтива». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков раскрыл судьбу Евросоюза после вступления Украины
Песков: Евросоюз развалится после вступления Украины
22 декабря 2023, 14:12

Фото: сайт Кремля

Евросоюз развалится, если в него вступит Украина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал один вопрос представителям ЕС, решившим начать переговоры о присоединении Украины. Он спросил, намерены ли страны ЕС принимать Украину вместе с освобождёнными Россией территориями или же без них. Орбан призвал сначала решить территориальный вопрос и уточнить численность населения, прежде чем принимать такие решения.

Песков, комментируя данную ситуацию, отметил, что Украина подорвёт всю систему Евросоюза, вне зависимости от её территориальных проблем. Это в конечно итоге приведёт к развалу ЕС, что прекрасно осознают «трезвые головы».

Пресс-секретарь Путина также добавил, что политики пытаются скрыть эту тему большим количеством дискуссий.

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Над Калужской областью сбиты два вражеских беспилотника
Минобороны РФ: над Калужской областью сбиты два БПЛА ВСУ
22 декабря 2023, 14:11

Фото: iStock/R_Type

В небе над Калужской областью силами ПВО сбиты два украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, два украинских беспилотника сбиты средствами ПВО в небе над Калужской областью.

Ранее об одном сбитом беспилотнике в Калужской области сообщал глава региона Владислав Шапша. По его словам, разрушений на земле и пострадавших на месте происшествия нет.

Кроме того, в Минобороны также сообщали, что два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью.

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#всу
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Подоляк заявил о планах лишать украинцев за границей ВНЖ для возвращения на родину
Киев хочет лишать украинцев за границей ВНЖ и пособий для возвращения в страну
22 декабря 2023, 13:58

Фото: iStock/VASYL MYKHAILENKO

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину.
По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи», - пояснил Подоляк.

Он добавил, что идея начать призывать украинских мужчин из-за границы, которую предложил министр обороны рустам Умеров, является совершенно правильной. По его словам, одни украинцы должны защищать родину, а другие ждут за границей, пока все закончится, чтобы потом вернуться и, как ни в чем не бывало, строить страну.

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КПРФ определилась с кандидатом в президенты России
КПРФ выдвинула депутата Харитонова кандидатом на выборы президента
22 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутата Николая Харитонова выдвинули кандидатом на президентские выборы от фракции КПРФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Секретарь ЦК партии Александр Ющенко в беседе с изданием отметил, что 22 декабря состоится ряд заседаний, на которых руководители отделений партии и пленум центрального комитета КПРФ обсудят подготовку к выборам и кандидатов на пост президента.

Также секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своём Telegram-канале уточнил, что кандидатуру Харитонова выдвинул лично глава фракции Геннадий Зюганов.

Ранее московское отделение КПРФ рекомендовало две кандидатуры на выборы президента РФ. Предлагалось выдвинуть главу партии Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко.

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#президент
#россия
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Confidencial: Мадрид наложил вето на участие ЕС в операции США в Красном море
22 декабря 2023, 13:21

Фото: istockphoto/

Изначально Испания добивалась включения Европейского союза в операцию США Atalanta по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Однако впоследствии Мадрид изменил свою позицию без объяснения причин.
Об этом сообщает газета El Confidencial. По информации издания, в ходе экстренной встречи, состоявшейся 20 декабря, комитет Евросоюза по политике и безопасности единогласно одобрил участие в инициативе с помощью расширения операции Atalanta. Однако уже на следующий день Мадрид изменил свою позицию и наложил вето на принятую резолюцию в рамках заседания рабочей группы советников ЕС по международным отношениям. Объяснения таких перемен не последовало.

В министерстве иностранных дел Испании заявили, что окончательное решение по участию страны в операциях в Красном море ещё не принято.

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#сша
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Песков отнёс публикацию WSJ о гибели Пригожина к разряду «бульварного чтива»
22 декабря 2023, 12:44

Фото: сайт Кремля

Издание The Wall Street Journal сообщило, что, по их сведениям, к гибели основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина имеет отношение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнёс эту публикацию к жанру pulp fiction («бульварного чтива»).
Он сообщил журналистам, что в Кремле видели этот материал, но не хотели бы его комментировать, так как комментировать тут, по сути, нечего. Статья мало чем отличается от обычной газетной утки. Представитель Кремля с сожалением констатировал, что некогда солидное издание в последнее время всё чаще обращается к жанру pulp fiction («бульварного чтива»), известному также как «детективы в мягких обложках» — дешёвое развлекательное чтиво, не имеющее ничего общего с действительностью.

Частный самолёт Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, упал и разбился в районе села Куженкино Тверской области 23 августа нынешнего года. Все десять человек, находившихся на борту, погибли. Согласно списку пассажиров, предоставленных Росавиацией, среди них находился бизнесмен Евгений Пригожин.

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В Финляндии предрекли начало холодной войны между Западом и Россией
Минобороны Финляндии: Запад вступил в новую холодную войну с Россией
22 декабря 2023, 12:38

Фото: iStock/Ruma Aktar

Запад готовится к новой холодной войне с Россией. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Он отметил, что Россия имеет все необходимые ресурсы для ведения конфликта с Украиной на протяжении многих лет. При этом многие переоценивают вероятность победы западных стран и Украины.

По словам Хяккянена, Запад уже вступил в новую холодную войну с Россией, увеличив военное производство для оказания дальнейшей поддержки Украине и противостояния российской стороне.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад ведёт против России гибридную войну, снабжая Украину вооружением и предоставляя разведывательную информацию в режиме реального времени.

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#конфликт
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Отвернутся все: США предупредили о последствиях разрыва отношений с РФ
Американист Блохин напомнил о последствиях для США за конфискацию активов РФ
22 декабря 2023, 12:33

Фото: IStock/donfiore

Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что триггером для возможного разрыва отношений с США может стать конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации.
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин отметил, что отношения Москвы и Вашингтона и так находятся на стадии разрыва, однако конфискация замороженных российских активов приведёт к негативным последствиям для самой Америки. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Если они с нами так поступят, то точно в такой же ситуации может оказаться любое государство. Поэтому в этом случае Америка себя дискредитирует. Ведь раньше было престижно иметь счёт в западном банке, и многие государства инвестировали в финансовую систему Запада, и было понятно, что если ты держишь деньги в западном банке, то это стабильно и безопасно. А сейчас мы видим обратное. Постепенно все остальные государства будут выводить деньги из западных банков, потому что пример России будет для них показательным», — сказал Блохин.
Эксперт подчеркнул, что Россия не оставит действия США без ответа. Он напомнил, что в РФ также размещены активы американских компаний.
«Если они сейчас так поступят, вероятно, мы придём к ответным мерам. Ведь их активы тоже размещены на территории России. Это и компании, которые когда-то сотрудничали, и те, кто продолжает сотрудничать, их активы тоже будут в подвешенном состоянии», — добавил американист.
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#сша
#россия
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МИД РФ: Конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США
22 декабря 2023, 11:28

Фото: istockphoto/donfiore

Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая эскалация украинского конфликта могут стать причиной для полного разрыва отношений России с США. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В разговоре с «Интерфаксом» дипломат назвал такие прогнозы негативными, однако подчеркнул, что Россия ни в коем случае не «держится обеими руками» за сохранение отношений с Соединенными Штатами. Он также добавил, что инициативно идти на разрыв дипломатических связей российская сторона ни с кем не планирует.

Рябков отметил, что подобные действия не в правилах России. Тем более, что Москва отдаёт себе отчет в том, что именно РФ и США играют центральную роль в поддержании безопасности и стабильности во всём мире. В заключение дипломат указал, что российские власти готовы к любым сценариям дальнейшего развития событий.

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#сша
#россия
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