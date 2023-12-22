Песков описал ответ России на конфискацию активов фразой «не оставим их в покое»

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Россия никогда не оставит в покое тех, кто инициирует и проводит политику незаконного изъятия российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, сообщает ТАСС.
Как утверждает Песков, такие действия неприемлем, поскольку могут навредить всей мировой финансовой системе.
«Те, кто это пытается инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал», — предупредил пресс-секретарь.
До этого сообщалось, что Песков отнёс публикацию WSJ о гибели Пригожина к разряду «бульварного чтива». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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