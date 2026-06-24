Стало известно, можно ли добиться компенсации за травму на лодке из проката
Фитнес-эксперт Халимов: можно получить компенсацию за травму на лодке из проката
Эксперт по фитнесу Эмиль Халимов сообщил, что за травмы, полученные во время аренды лодок, предусмотрена компенсация, однако ответственность за возможные происшествия несет сам арендатор.
Халимов объяснил, что в случае, если катером управляет сотрудник проката, ответственность лежит на компании, но как только судно передается клиенту, он становится владельцем источника повышенной опасности на время аренды.
За травму, полученную во время аренды лодки, предусмотрена компенсация. Однако, как отметил Халимов, в случае столкновения ответственность будет лежать на арендаторе.
Он заявил, что передача ответственности имеет свои границы:
«Расписка о страхе и риске не освобождает прокатчика от претензий по вреду жизни и здоровью. Если травма произошла из-за рассохшегося весла, спущенного баллона, недостаточного инструктажа или выхода на воду при поднятом флаге запрета, отвечать придется тому, кто оказывал услугу» — поделился в интервью NEWS.ru
Халимов подчеркнул, что байдарки и катамараны без мотора весом до 200 килограммов не требуют регистрации в реестре Государственной инспекции по маломерным судам.
«Для управления такими судами не нужны права: достаточно договора проката», — отметил он.
Однако, если установлен мотор мощнее 8 киловатт или масса судна превышает 200 килограммов, оно должно быть зарегистрировано и освидетельствовано, а водитель обязан иметь соответствующее удостоверение. В связи с этим Халимов рекомендовал следовать рабочей схеме: «письменный договор с описанием судна и его состояния, отметка о выданном спасжилете на каждого пассажира, подпись под инструктажем, фиксация погодных ограничений и проверка прав там, где это необходимо». Он добавил, что спортивный прокат требует медицинский допуск и квалификацию инструктора.
«Чем подробнее закреплены моменты передачи и состояние инвентаря, тем меньше шансов, что разбирательство сведется к словам клиента против слов сотрудника», — заключил Халимов.