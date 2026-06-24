Стало известно, можно ли добиться компенсации за травму на лодке из проката

24 июня 2026, 11:31

Фитнес-эксперт Халимов: можно получить компенсацию за травму на лодке из проката

Фото: iStock/blinow61

Эксперт по фитнесу Эмиль Халимов сообщил, что за травмы, полученные во время аренды лодок, предусмотрена компенсация, однако ответственность за возможные происшествия несет сам арендатор.





Халимов объяснил, что в случае, если катером управляет сотрудник проката, ответственность лежит на компании, но как только судно передается клиенту, он становится владельцем источника повышенной опасности на время аренды.



За травму, полученную во время аренды лодки, предусмотрена компенсация. Однако, как отметил Халимов, в случае столкновения ответственность будет лежать на арендаторе.



Он заявил, что передача ответственности имеет свои границы:

«Расписка о страхе и риске не освобождает прокатчика от претензий по вреду жизни и здоровью. Если травма произошла из-за рассохшегося весла, спущенного баллона, недостаточного инструктажа или выхода на воду при поднятом флаге запрета, отвечать придется тому, кто оказывал услугу» — поделился в интервью NEWS.ru

«Для управления такими судами не нужны права: достаточно договора проката», — отметил он.

«Чем подробнее закреплены моменты передачи и состояние инвентаря, тем меньше шансов, что разбирательство сведется к словам клиента против слов сотрудника», — заключил Халимов.