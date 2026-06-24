Нелегальный ввоз экзотических растений пресекли красноярские таможенники

24 июня 2026, 11:09

Фото: пресс-служба ФТС Красноярского края

В аэропорту Красноярска сотрудники таможни остановили незаконный ввоз крупной партии экзотических растений, прибывших из Таиланда. Инспекторы обнаружили 166 саженцев с помощью рентгеновского сканера на «зеленом коридоре» во время досмотра багажа 42-летней местной жительницы, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.