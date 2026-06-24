Нелегальный ввоз экзотических растений пресекли красноярские таможенники
В аэропорту Красноярска сотрудники таможни остановили незаконный ввоз крупной партии экзотических растений, прибывших из Таиланда. Инспекторы обнаружили 166 саженцев с помощью рентгеновского сканера на «зеленом коридоре» во время досмотра багажа 42-летней местной жительницы, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.
В чемодане пассажирки среди личных вещей находилось почти девять килограммов комнатных растений: орхидеи, кротоны, спатифиллумы, хойи, монстеры, филодендроны, лабизии и другие виды. Женщина объяснила, что везла саженцы для себя и в подарок родственникам.
Однако таможенники признали партию коммерческой из-за большого количества ростков, что требует обязательного декларирования товара и уплаты таможенных пошлин. Растения изъяли и направили на экспертизу для оценки их стоимости и проверки на принадлежность к видам, охраняемым Конвенцией СИТЕС.
В отношении пассажирки возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Ей грозит штраф и возможная конфискация растений.
СИТЕС — это Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Перемещение таких объектов через границу требует обязательного письменного декларирования и наличия разрешительных документов.
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