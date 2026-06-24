На Южной улице в Павловском Посаде завершают благоустройство двора
Работы по комплексному благоустройству дворовой территории на улице Южная в Павловском Посаде близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ключевой задачей было обустройство переходных коммуникаций и расширение парковочного пространства.
«Сейчас на месте тропинок появились полноценные тротуары, а для автомобилистов создали новые парковочные места», — говорится в сообщении.Во дворе осталось только завершить работу на нескольких дорожках и установить скамейки и урны. Это сделают в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов провёл личный приём граждан и взял решение поднятых вопросов под личный контроль.