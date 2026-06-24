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На Южной улице в Павловском Посаде завершают благоустройство двора

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории на улице Южная в Павловском Посаде близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Ключевой задачей было обустройство переходных коммуникаций и расширение парковочного пространства.

«Сейчас на месте тропинок появились полноценные тротуары, а для автомобилистов создали новые парковочные места», — говорится в сообщении.
Во дворе осталось только завершить работу на нескольких дорожках и установить скамейки и урны. Это сделают в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов провёл личный приём граждан и взял решение поднятых вопросов под личный контроль.
Лев Каштанов

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