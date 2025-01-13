«Наживаются на чужом горе»: юрист поддержал идею о реестре знахарей и целителей

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Россия давно нуждается в реестре знахарей и целителей, так как недостаточная законодательная регуляция в области обучения, сертификации и лицензирования порождает создателей «уникальных» методик исцеления, нацеленных лишь на заработок денег. Об этом заявил юрист Алексей Воробьев, комментируя для RuNews24.ru инициативу депутата Госдумы Бадмы Башанкаева о формировании подобного реестра.
«В моей практике встречались такие случаи, когда доверчивые люди были обмануты псевдоцелителями. Люди, находящиеся на грани отчаяния, готовы отдать любые деньги и даже продать единственное жилье, чтобы поставить на ноги родного человека. Вот этим злоумышленники пользуются, наживаясь на чужом горе», — пояснил он.Резюмируя, Воробьев подчеркнул, что полностью поддерживает идею парламентария, так как страна уже долгое время испытывает необходимость в реализации данной инициативы.
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