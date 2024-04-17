Совфед назначил нового председателя Верховного суда России

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Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России. Соответствующее решение было принято единогласно в ходе пленарного заседания.
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству заключил, что кандидатура Подносовой отвечает всем требованиям, которые предъявляются конституцией России и законом о статусе судей к главе Верховного суда РФ.
Ирина Подносова родилась в Пскове в 1953 году. Она окончила Ленинградский госуниверситет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности юрист. В этом вузе она училась параллельно с Владимиром Путиным, закончив учебное заведение в один год с ним.
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