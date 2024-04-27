Назначена дата рассмотрения жалобы на арест замглавы Минобороны России

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Адвокаты арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова обжаловали решение суда в отношении своего подзащитного о заключении его под стражу. Рассмотрение жалобы назначено на 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Басманном суде.
По информации издания, материалы, представленные правозащитниками, в настоящее время находятся в канцелярии суда.
Ранее сообщалось, что Иванов был арестован Басманным судом Москвы по подозрению в коррупции. По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с соучастниками для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.
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Анастасия Хохлова