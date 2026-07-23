В Кронштадте в преддверии ВМФ открылась «Морская почта»
В Кронштадте на Якорной площади 23 июля уже в четвертый раз начала работать «Морская почта», посвященная празднованию Дня Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
Так, в год 330-летия ВМФ установили конструкцию в виде корабля. Все желающие смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку страны, которые доставит «Почта России». «Морская почта» «Петербургского дневника» будет работать 23, 24 и 25 июля с 13 до 19 часов. 26 июля она будет открыта с 11 до 18 часов.
Ранее главный редактор издания Кирилл Смирнов сообщал, что в текущем году для гостей и жителей Петербурга подготовили специальные коллекции открыток к 330-летию Военно-морского флота и к 85-летию Таллинского прорыва. Кроме того, представят традиционную открытку, посвященную городу морской славы России Кронштадту.
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