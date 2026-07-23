В Кронштадте в преддверии ВМФ открылась «Морская почта»

23 июля 2026, 13:33

Фото: iStock/Konstik

В Кронштадте на Якорной площади 23 июля уже в четвертый раз начала работать «Морская почта», посвященная празднованию Дня Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.